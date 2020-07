Pagan hasta el triple de luz en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Madres de familia de Ramos Arizpe reclamaron a la CFE los aumentos del 50 y hasta 200% que les llegaron en sus últimos recibos de pago.



Desde temprana hora de ayer, los cajeros de pago de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vieron abarrotados por decenas de usuarios que acudieron a realizar el pago y a hacer reclamos por los altos cobros.



Sin embargo, no pudieron presentar sus quejas debido a que las oficinas se encontraban cerradas.



El señor Gilberto Mosqueda, de 74 años, acudió con el recibo y el comprobante de pago en mano para exigir la reinstalación del servicio que le fue cortado por falta de pago.



El pasado lunes realizó el pago por mil 374 pesos y el compromiso de la paraestatal fue hacer la reconexión del servicio en menos de 24 horas, pero no fue así.



Aseguró que el cobro aumentó más del 100% en relación con el bimestre anterior, aunque no utilizó de más los ventiladores, el televisor o el refrigerador.



El pensionado, quien tiene el domicilio en el número 622 de la calle Insurgentes, en la colonia Blanca Estela, señaló que el cobro es injusto porque subió al doble. Además, la CFE no ha reconectado el servicio y los alimentos se echan a perder.







Que revise su instalación



La señora María Ramírez, de la colonia Analco, denunció que el recibo se disparó más del 100% por mes. Pagaba entre 120 y 130 pesos por mes y ahora debió pagar 326 pesos, aunque no haya comprado aparatos eléctricos o utilizado de más los ventiladores y el televisor. Reclamó y solo le sugirieron revisar la instalación eléctrica.



María Elena López, de la Blanca Estela, también se vio sorprendida por el incremento. Pagaba 200 pesos por mes, en promedio y el último recibo ascendió a 600 pesos.



En tanto, Guadalupe Zavala, de Parques de los Pinos, refirió que pagaba cerca de 200 pesos por mes y el último cobro casi alcanzó los 400 pesos, aunque hiciera el mismo uso de los aparatos eléctricos.