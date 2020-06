Pagan regidores cuotas al ‘estatal’

Escuchar Nota

Frontera, Coah.- Los regidores panistas de Frontera, Ramiro Liñán y Raúl Guerrero aseguraron que las cuotas al partido se las pagan al Comité Directivo Estatal, al preferir hacerlo con sus líderes estatales, y no ante el comité municipal.



Raúl Guerrero dio a conocer que los meses de marzo, abril y mayo de éste año los empezó a pagar a la cuenta del banco del comité estatal, porque asegura es una ventaja que se los permite Acción Nacional.



“Es parte de las ventajas que nos otorgan los estatutos del partido, hacer los pagos de las cuotas ante el comité estatal, así que yo preferí hacer las transferencias al banco directamente”, declaró.



Ramiro Liñán declaró también que de igual manera asegura estarle pagando las cuotas al comité estatal, porque así lo decidió de manera personal, al deber solamente el pago del mes de mayo.



“Es más cómodo pagarlo al Comité Estatal, desde enero lo vengo realizando, además tengo los recibos de que he estado pagando puntualmente mis cuotas al comité estatal”, declaró.



Cabe destacar que ambos regidores se comprometieron a enviar copia de la carta del CDE que estaban puntuales en sus cuotas, o de sus recibos o comprobantes de pago, pero al cierre de ésta edición todavía no se recibían.