Pagan rescate por sobrina de director de AHMSA

Diana Zamudio habría sido liberada la noche de este miércoles, luego de que su familia cubrió el pago del rescate, informaron fuentes cercanas al caso. La plagiada es hija de Mario Zamudio Miechielsen, gerente general de Simas, y sobrina de Luis Zamudio Miechielsen, director general de Altos Hornos de México (AHMSA).El secuestro habría ocurrido el martes por la mañana y las investigaciones continúan a cargo del Grupo Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con fuentes al interior de la dependencia, la mujer de entre 40 y 42 años, y madre de dos, fue plagiada el martes en Monclova.Personal del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova confirmó que Mario Zamudio no se presentó a sus oficinas este miércoles. Algunas versiones apuntan a que encabezó las negociaciones para lograr el rescate.Aunque aparentemente los afectados no pidieron la intervención policial, la Fiscalía General del Estado desplegó acciones de búsqueda por parte de agentes especiales del Grupo Antisecuestros y elementos de Fuerza Coahuila.Una fuente de la FGE informó que la familia cubrió el pago del rescate, pero no se dio a conocer la cantidad ni las condiciones en que se aplicó.La víctima forma parte de una prominente familia de empresarios de la zona centro del estado. Su padre Mario Zamudio Michielsen egresó como ingeniero electricista del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en 1972 inició su trayectoria laboral en AHMSA, en donde se desempeñó como gerente de Informática. En esa misma empresa fue subdirector corporativo de Sistemas, coordinador de Desarrollo de Sistemas y, durante los últimos 10 años en la empresa fue subdirector de Información. Es gerente de Simas desde 2006.Luis Zamudio, tío de la víctima, es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde 1974 desempeña varios cargos en AHMSA, en donde actualmente es director general o bien oficial ejecutivo en jefe (CEO, por sus siglas en inglés).