¡Pagar deudas! Propósito financiero de mexicanos

Guadalajara, Jalisco.- Uno de los propósitos financieros principales para las personas en México es pagar sus deudas.



Según una encuesta hecha a 600 personas de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México por la plataforma de prestamos en línea, Yotepresto.com, el 32.9% afirmó que durante 2020 su objetivo será saldar deudas, mientras el de 29.4% será invertir, 19.2% priorizar el ahorro, 7.5% será no tener más deudas y el resto otros propósitos.



"Cada inicio de año, las personas lo ven como una oportunidad para sanear sus finanzas y hacerse propósitos para generar mejores hábitos. Pero la mayoría termina por no cumplirlos por falta de disciplina o porque al final les parece muy complicado y no siempre lo es", dijo Rubén Chávez, CEO de la empresa.



Mencionó que existen diversas estrategias para que los objetivos sean fáciles de cumplir, entre estos hacer un presupuesto que controle los gastos para lo que reste de cada mes se destine a deudas, ahorro e inversión.



Recomendó generar ingresos pasivos, que se destinen para alcanzar sus propósitos y dar prioridad a las deudas que generen un interés más elevado para evitar que crezcan.



Por otro lado, el 30.4% de los encuestados aseguró que el propósito más difícil de cumplir es ahorrar, mientras para el 12.6% es recortar gastos hormiga, el 12.5% es invertir, el 11.8% es no adquirir más deudas, el 11.5% considera que lo más complicado es pagar sus deudas, el 8.4% no hacer compras compulsivas, el 7.8% aportar a su Afore y el 5% hacer un presupuesto.



Para el 53% de los participantes su principal obstáculo para pagar sus deudas es la falta de disciplina.