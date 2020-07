Pagará el club Independiente al América y con intereses

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El club Independiente tendrá que depositarle al América dos pagos de 1.6 millones de dólares (3.2 mdd en total), además de 800 mil dólares de multas e intereses, debidas por el pase del paraguayo Cecilio Domínguez, revelaron medios sudamericanos.



En enero de 2019, el equipo argentino fichó al delantero por unos 6 millones de dólares, entonces la compra más cara en la historia de este club, pero no liquidó, por lo que las Águilas presentaron el adeudo ante la FIFA.



El organismo rector falló a favor de los azulcremas y, además, sentenció que si no hay pago en 45 días entonces el club rojo no podrá fichar en tres ventanas de mercado.



El equipo sudamericano acudirá al TAS para apelar tanto el fallo como la multa.



Ya es costumbre



El Independiente también le debe al América por el delantero argentino Silvio Romero, por lo que deben depositarle por este caso dos millones de dólares, un 203 mil 889 dólares más el diez por ciento de intereses anuales aplicables a partir de septiembre del año pasado.