Pagará Federación 35.4 mdp a madres

Tras la eliminación del programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, en Coahuila se estarán pagando 35 millones 404 mil 800 pesos directamente a las beneficiarias.De acuerdo con los lineamientos del programa, no es necesario que el dinero, que se estará distribuyendo a 3 mil 688 madres trabajadoras, vaya a dar a las guardería; pues el recurso puede empelarse en el pago a terceros, un particular o a los abuelos, para el cuidado de los niños.Según información proporcionada por la Subsecretaría del Desarrollo Social y Humano, para Saltillo se están distribuyendo 883 apoyos directos de mil 600 pesos bimestrales.Los recursos del programa, ahora llamado Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, se comenzaron a distribuir en el mes de marzo, cubriendo los primeros dos bimestres del año en curso, según el informe entregado por la dependencia.De acuerdo a un oficio emitido el pasado 16 de abril, firmado por María Eugenia López García, directora de Análisis e Información Institucional de la Secretaría de Bienestar, nunca hubo datos precisos o cercanos sobre la cantidad de “niños fantasma” que había en Coahuila.Se requirió por las vías oficiales las pruebas sobre las irregularidades que se encontraron en el programa, pero no hubo rastro de alguna en Coahuila; sólo se encausó al Informe de la Auditoría Superior de la Federación del Ejercicio Fiscal 2017, publicado en febrero de 2019; allí, sobre el programa, se asienta que “presentó deficiencias, toda vez que no se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio”.De igual forma se señala que “no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos en todos los centros de atención infantil cumplieron con los requisitos de seguridad y calidad establecidos; no es posible asegurar que todo el personal responsable de la atención y cuidado de los niños esté capacitado, y no se logró verificar si los infantes adquirieron los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo integral”.Sin embargo, los comentarios de la Auditoría Superior sobre el programa son a nivel nacional, no hay datos de irregularidades puntuales sobre el manejo del programa en la entidad.