Pagará IMSS… el beisbol olímpico de Tokio 2021

"El IMSS, a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, la Coordinación de Bienestar Social y específicamente la División de Cultura Física y Deporte, busca innovar en el desarrollo del béisbol en México", explica la licitación.

(IMSS)Losde la Selección Mexicana de Beisbol que representará al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, según licitaciones convocadas el 2 de octubre., en los que el IMSS no menciona que los jugadores "de alto nivel competitivo" que serán entrenados,El 27 de septiembre, el ex ligamayorista Edgar González, titular de la Oficina de la Presidencia para Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), informó que el dinero para la selección no se había podido ejercer, porque está en el Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del IMSS, el cual no está en la lista de los eliminados.Los recursos para estas licitacionesque no está en la lista de los eliminados., que solo se celebró en cinco ediciones previas.Los 24 jugadores, primero mediante una plataforma virtual, y después de manera presencial, por un equipo multidisciplinario de 12 especialistas, que debe incluir expertos en biomecánica, nutrición y medicina deportiva.También se solicita un manager con experiencia en Juegos Olímpicos.Los dos instructores "", exigió el IMSS, mismo requisito que puso para un scout o "visor estratégico" que evaluará positivos y negativos de los jugadores.La empresa contratista tiene que entregar 24 kits con todo el equipo como bats, pelotas, guantes, uniformes, y para la parte presencial, los contratistas deberán trasladarse a Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mazatlán, Hermosillo y Mexicali.Tambiéncon experiencia en Juegos Olímpicos.En tanto,con equipos profesionales.