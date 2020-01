Pagarán correlones más de 2 mil pesos de multa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los operativos radar no serán de adorno, pues sí se estará sancionando a quienes excedan los límites de velocidad, anunció el alcalde Manolo Jiménez Salinas.



Las multas serán hasta por 2 mil 606 pesos, para lo cual se están montando cinco puntos fijos en diferentes horarios.



“El programa se llama Radar por la Vida, que presentamos el año pasado y que se implementa aleatoriamente en diversos bulevares y distintas épocas del año; así como también los antialcohol, que son preventivos, con los que buscamos que la gente no maneje tras haber consumido bebidas alcohólicas, y que ha dado un gran resultado”, dijo.



El operativo se ubica en diferentes puntos de los bulevares Venustiano Carranza, Arizpe de la Maza, Nazario Ortiz y Paseo de la Reforma; donde los conductores que sean detectados a exceso de velocidad serán detenidos y sancionados.



“De esa manera le damos orden a la vialidad y evitamos accidentes, así como lo hicimos en el 2019, que de un año al otro hubo una disminución importante en los accidentes”, agregó.



El Edil aseguró que el enfoque será la prevención, no la recaudación, por lo que los operativos son visibles, y su principal función es evitar que los automovilistas excedan los límites de velocidad, y poder salvaguardar la vida de los propios conductores.