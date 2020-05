Pagaron 94 mil pesos por siete horas de atención; ‘Llévate a tu papá si no pagan lo que falta’

Escuchar Nota

"Tu papá ya presenta síntomas de COVID-19, pero sea o no sea, ahí te lo van a atender. De entrada, serán cinco mil pesos por la consulta y por el ingreso 50 mil pesos". Angustiados porque el tiempo pasaba, los familiares llegaron a la calle Alabama para internar a su paciente.



"Tuve que regresar a la clínica por los resultados del laboratorio para la prueba de COVID-19, pero deberé volver por otros temas con el hospital".



El padre de Jonathan, de 54 años, falleció el pasado martes en medio de reportes clínicos confusos para sus hijos. El 12 de mayo salió por última vez de su casa. Abordo de una ambulancia, fue trasladado a diversos hospitales para que lo atendieran por un malestar de insuficiencia renal. Tras la negativa e imposibilidad médica para recibirlo, primero en el Hospital Satélite, luego otro en Azcapotzalco... El personal responsable de la ambulancia en la que iba el papá de Jonathan sugirió acudir de inmediato a la Clínica Nápoles, en la calle Alabama de la alcaldía de Benito Juárez que gobierna el panista Santiago Taboada.Afuera de la clínica, en su frontispicio, cuelgan mantas que advierten ya no tener cupo para atender pacientes. En el trayecto, del Estado de México a Benito Juárez, el papá de Jonathan, consciente siempre, pedía ser llevado a otro hospital, a uno público. Su última voluntad no pudo ser cumplida. Y un lugar, pese a la saturación de su espacio, había en la clínica que pudo recibir al señor de 54 años, mediante un "primer tarjetazo de 30 mil pesos".Jonathan explica que una vez que su papá -quien hasta el último momento pedía que fueran a otro hospital- estuvo en manos del personal de la referida clínica, les dieron el reporte de la necesidad de colocarle una sonda al paciente por insuficiencias renal y cardiaca, y la insistencia de que el paciente tenía COVID-19. También les solicitaron el pago de diez mil pesos más "por todo el medicamento suministrado". Si ya no tienen para pagar, y piensan llevarse a su papá a otro lugar, pues ya llévenselo o lo tendremos que sacar de aquí". Eran poco después de las 18:00. La familita pagó, y a los pocos minutos los hijos fueron avisados de que su padre había fallecido. En el acta de defunción se asienta que fue a las 19:30 minutos."El acta de defunción nos metió en problemas para inhumar a mi padre. Tenía errores, letras encima de letras. En una 'a le pusieron b, encima otra vez a'. Además, escribieron que mi padre tenía 58 años, cuando tenía 54 años de edad. Eso fue un contratiempo con los servicios funerarios".A ochos días de haber sepultado a su padre, Jonathan denuncia que nunca tuvo contacto con los médicos que le dieron atención a su padre."Toda la información que recibimos fue a través de un teléfono convencional. De una línea local, nunca al celular. Michelle Montalvo, de quien nunca pudimos ver su rostro, es la presunta doctora a cargo de mi papá. En esa clínica nos dijeron que fue COVID-19. No hay un resultado que lo avale. El acta de defunción tardó más de 24 horas para que se nos entregara", dice Jonathan en entrevista con Crónica, que a la semana de haber perdido a su progenitor hace una advertencia: " No vayan a esa clínica. De ahí van a sacar sólo muertos a sus familiares".A Jonathan le sorprende que el personal que él vio en la Clínica Nápoles no esté protegido con equipo por el tema del coronavirus. En recepción atiende un hombre sólo con cubrebocas, todo el tiempo -dice el joven-. Es el mismo sujeto que le toma fotos a los vecinos, señala. "Él le tomó fotos a una vecina de esta calle. Yo lo vi, y no sé por qué haga eso. La vecina se acercó a ofrecernos algo de beber, fue solidaria", expresa Jonathan.Jonathan debió regresar este martes a la clínica. Encontró cambios en la estructura de la recepción del hospital. "Hay un acondicionamiento con tablarroca... Ahí vi a familiares de otro paciente".Jonathan y su familia sepultaron al padre después de un día y horas, y tras haber pagado más de 94 mil 500 pesos. " Todo, todo nos los cobraron. Casi todo el dinero se debe a los bancos, y ni siquiera pude identificar a mi padre".Ayer Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aclaró que no es posible el cierre o clausura de la Clínica Nápoles. "Se necesitan las camas. Incluso, el alcalde Santiago Taboada está al tanto del tema".