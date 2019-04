Pago justo: qué es salario emocional

En México para acceder a un "pago justo", la mayoría de las veces implica "empezar desde abajo" y trabajar duro, de esta forma, poco a poco los ascensos llegarán.Con este contexto es que ha surgido una nueva modalidad de salario que va ganando terreno en el gusto y corazón de los mexicanos. Diversas firmas lo han sabido aplicar a la hora de negociar la paga de una vacante y atraer nuevos talentos a sus espacios de trabajo.Se le conoce como salario emocional y está enfocado a la generación Millennial (24 - 37 años) y la Generación Z (menores de 23 años). Poco a poco se convierte en una tendencia empresarial, con todo el pesar de los Baby Boomers (mayores de 54 años).¿Qué es el salario emocional? Básicamente son retribuciones NO económicas que, según la bolsa de trabajo OCCMundial, hacen felices a los empleados y provoca que su productividad se eleve hasta en un 33%, así como su nivel de compromiso con las compañías, satisfacción y eficiencia en las actividades que elabora.OCCMundial asegura que reduce el 66% de los días perdidos por incumplimiento de metas; y a la vez se minimiza en un 51% el ausentismo por accidentes, incapacidades de trabajo o indisposiciones y problemas personales.Estas son algunas de las prestaciones no económicas, las personas estarían dispuestas a aceptar, a cambio de no tener un sueldo muy elevado: