Países ricos ya compraron la mitad de vacunas contra covid-19: Oxfam

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los países ricos han comprado 51% de las dosis de las principales vacunas candidatas contra el covid-19, a pesar de que representan sólo 13% de la población mundial, advirtió Oxfam.



En un comunicado publicado en su sitio web, la ONG reportó que los países más ricos como Estados Unidos, Reino Unido y Japón han acaparado las posibles dosis de vacunas y han ignorado los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por realizar una iniciativa para una distribución equitativa de las dosis.



El gerente de promoción del departamento del sector privado de Oxfam América, Robert Silverman, señaló que el acceso a una vacuna que salve vidas no debería depender de dónde se viva o de cuánto dinero se tenga.



La Oxfam detalló que analizó cinco acuerdos contratados entre los gobiernos y las farmacéuticas AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac, las cuales tienen una capacidad de producción combinada de 5 mil 900 millones de dosis.



Luego de esto, la organización confirmó que ya se han alcanzado acuerdos por 5 mil 300 millones de dosis de vacunas, de las cuales 2 mil 700 millones han sido compradas por países y territorios desarrollados, mientras los 2 mil 600 millones restantes han sido comprados o prometidos a países en desarrollo como India, China y Brasil.







El día de ayer, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió apoyo para la iniciativa Covax que ha puesto en marcha con la Alianza de Vacunas Gavi y CEPI, a la cual se han unido 156 países (64 ricos) y que tiene el objetivo de entregar 2 mil millones de dosis de una vacuna efectiva y segura para fines de 2021 en todo el mundo.



El director de la OMS llamó a las 38 naciones faltantes a unirse para garantizar el acceso equitativo a las pruebas e insistió en que el mundo sólo puede salir de este desafío común con un enfoque común.



Por otra parte, la agencia de Naciones Unidas comentó en una sesión informativa, que no ha cambiado su política sobre la transmisión por aerosol del coronavirus, luego de que los expertos de salud estadunidenses advirtieran en sus lineamientos que el covid-19 puede propagarse a través de partículas en el aire.



Al respecto, Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, indicó que haría un seguimiento con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en las próximas 24 horas, pero señaló que no han visto ninguna evidencia nueva, por lo que la posición del organismo al respecto sigue siendo la misma.