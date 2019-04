Palabras que debes omitir si quieres que te tomen en serio

Ciudad de México.- Hoy te presentamos las palabras que debes evitar si quieres proponer un encuentro, un trato, una idea e, incluso, algún tipo de relación interpersonalSácalas de tu diccionario.¿Por qué será que hay personas con grandes ideas pero que no logran hacerlas prosperar?No todo está en la ejecución de un pensamiento; de hecho, antes de llegar a este punto una idea necesita ser tomada en cuenta y apoyada por otros, pero ¿qué pasa si todos la hacen a un lado?, ¿en verdad esa idea es pésima?Quizá no se trata de eso, sino de algo mucho más básico, y eso es la forma en que se presenta, la forma en que se comunica. El uso de ciertas palabras y frases hace que incluso las mejores propuestas suenen insignificantes.Hoy te presentamos las palabras que debes evitar si quieres proponer un encuentro, un trato, una idea e, incluso, algún tipo de relación interpersonal.CreoSupongoNo séPuede serPodríaProbablementeNo uses ningún tipo de idea negativa. Sé el defensor de tu propuesta, no el cavador de su tumba.En vez de decir "No sé si te parece esto, pero creo que es algo que podría resultar bueno", es mejor decir: “Esta solución resultará muy bien en…”¿No lo es?¿No crees?¿Tiene sentido para ti?Creo que esta idea podría funcionar, ¿no te parece?Este tipo de preguntas sugieren incertidumbre. Si deseas comprobar lo que otros piensan al respecto, pregunta directamente e incentiva los comentarios después de presentarla. Algo tan sencillo como “¿Alguien tiene alguna pregunta/comentario?”.Es comoDe hechoMás o menosSóloY cualquier muletillaPor favor no digas enunciados parecidos a este: "Yo, este… tenía esta idea que creo que puede ser más o menos, mmm…, buena. Podría encajar en nuestro presupuesto”.Mejor di: “Esta solución encajará en nuestro presupuesto si tomamos estas acciones…”Usar estas palabras con frecuencia hará que suenes más como un niño que un adulto con valiosas propuestas.No soy un experto, pero...No estoy seguro, pero...Es sólo una idea loca que tuve, pero...Sólo pensé que…No minimices la importancia de tus declaraciones. Comienza con fuerza y ​​solidez, no con defectos y tropiezos.En verdad…Para ser honestoCon toda honestidad. "A decir verdad, creo que esta idea va a resolver el problema¿Acaso te has estado mintiendo todo el tiempo?, ¿esta es tu única declaración veraz? Utiliza estas frases y no te sorprendas si la gente cuestiona la veracidad de tus palabras.¿Cuándo crees que deberíamos…?¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto...?Si quieres algo, dilo. No hagas una pregunta que demuestre inseguridad.Es difícil cambiar nuestros patrones en el habla porque no estamos conscientes la mayoría del tiempo de cómo nos expresamos. Pero difícil no significa imposible; recuerda que mucho de lo que logramos es gracias a nuestra capacidad para expresarnos verbal y corporalmente.