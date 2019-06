Paloma se viraliza por su ‘jugada’ en la Copa América

¡Falta clarísima a la paloma, de amarilla como mínimo!



Si eres fanático al fútbol seguro no te has perdido ningún partido de la Copa América.Durante el encuentro de cuartos de final disputado el viernes entre Argentina y Venezuela ocurrió algo que causó furor en redes sociales.El jugador argentino Rodrigo De Paul intentaba escapar de dos jugadores venezolanos cuando una paloma se interfirió en la jugada.Afortunadamente, el ave sale volando antes de ser aplastada; sin embargo, el centrocampista albiceleste no pudo evitar caer al suelo.El incidente provocado por el ave se viralizó rápidamente en las redes sociales y los usuarios de Twitter no tardaron en hacer bromas al respecto.