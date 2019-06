PAN afirma que ganó elección en cuatro estados

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, afirmó que en esta elección quedó claro que su partido "se convierte en la alternativa de poder en México, del contrapeso del poder, es quien sí le puede ganar a Morena hasta en el inicio de su mandato cuando tienen mayor fortaleza, y parece que no se les puede ganar, ganamos en cuatro de cinco estados",Acompañado por diputados, senadores, ex candidatos presidenciales y representantes de su partido ante el INE, destacó que en Tamaulipas, Aguascalientes, Quinta Roo y Durango los números los favorecen.Informó que presentaron 15 quejas ante el INE: ocho en Puebla; cuatro a nivel federal por violaciones a la veda electoral; dos en Quinta Roo y una en Durango."Esto ratifica que donde gobierna Acción Nacional tenemos buenos resultados. En estos cuatro estados gobierna el PAN y en estos cuatro estados estamos ganando contra todos los pronósticos y contra la operación morenista del uso y abuso de recursos públicos", dijo.Indicó que de acuerdo a sus encuestas de salida, los resultados en Puebla son cerrados, “estamos esperando en que se tenga el cómputo de las actas. Lo que sí puedo decir con mucha satisfacción es que la zona metropolitana estamos ganando de forma contundente para nuestro candidato Enrique Cárdenas… en la zona metropolitana, en las zonas urbanas la coacción de compra de votos e intimidación de Morena, no funcionó”.Y destacó: “Hay que recordar que en Puebla, no sólo mataron a nuestra gobernadora y nuestro coordinador parlamentario de un asunto que no ha sido resuelto ni aclarado por el gobierno. Además impusieron a un priista-morenista que junto con el gobierno, operaron junto con su candidato (Miguel) Barbosa. En caso de Puebla esperaremos el resultado de las actas”.“Es contundente el triunfo de su candidata a alcaldesa en Aguascalientes, Teresa Jiménez y dijo que gobernará arriba del 85 por ciento a nivel municipal, “lo que ratifica que nuestro gobernador y nuestros alcaldes gobiernan bien en este estado y que la gente lo valora”.Indicó que el caso de Durango no es la excepción, “desde 1983 con el “Negro Elizondo” (Rodolfo Elizondo) habíamos ganado la única presidencia municipal de Acción Nacional. Tendremos al segundo presidente municipal en Durango en Jorge Salum. Muchos años después ganamos también de forma contundente la presidencia municipal y capital de Durango, así como muchos municipios de este estado”.En tanto, sobre las elecciones en Tamaulipas, comentó que en el Congreso, “en la segunda parte del gobierno de Francisco Cabeza de Vaca seguiremos teniendo mayoría. Los ciudadanos decidieron avalar el buen desempeño de nuestro gobernador y de nuestros alcaldes y estamos ganando la mayoría de distritos y por lo tanto, el Congreso local”.Refirió que con la coalición “Orden y Desarrollo para Quinta Roo” logró que en la segunda parte del gobierno de Carlos Joaquín González “estaremos acompañados de una mayoría por una coalición que dará gobernabilidad para la segunda parte de nuestro gobierno”.El dirigente panista dijo que este lunes dará un balance del cierre de la jornada electoral.