PAN debe a bancos más de 84 mdp por elección de 2018

El Partido Acción Nacional (PAN) mantiene al término del primer trimestre de 2019 un adeudo bancario por 84 millones 533 mil 334 pesos, producto de un préstamo solicitado a una institución financiera para hacer frente al proceso electoral federal de 2018, cuando se renovaron ambas cámaras y se eligió al Presidente de la República, informó La Razón De acuerdo con información proporcionada por el partido a través de una solicitud de transparencia, el gasto que más afecta al blanquiazul es el pago del préstamos, el cual fue heredado por la dirigencia anterior, encabezada por el excandidato presidencial Ricardo Anaya, en un hecho que es objeto de recriminaciones al interior del blanquiazul.Sin embargo, otros consideran que la actual dirigencia del partido, al realizar el proceso de contienda interna, ya era consciente de la existencia del préstamo, pues al ser solicitado formaban parte del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN).“Me sorprende que digan que es de la administración anterior cuando los dirigentes formaban parte del Comité Ejecutivo y ellos estuvieron enterados de todo lo que se pedía. La verdad no los entiendo”, aseguró a La Razón Manuel Gómez Morin, integrante del CEN.Para el excontendiente a la presidencia del partido, quien perdió la votación interna ante Marko Cortés, aseguró que este tipo de préstamos es muy común entre los partidos, ya que en muchas ocasiones el recurso recibido como prerrogativas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) no alcanza para sus actividades proselitistas, por lo que se ven en la necesidad de cubrir a otras formas de financiamiento para concluir sus proyectos.“Es normal que se aprueben ese tipo de cosas (endeudamiento) pero lo importante es la capacidad de pago de cada partido y si se pide el dinero es porque se tiene capacidad de pago”, aseveró.El panista añadió que “las partidas anuales no son montos exageradamente altos, no estamos hablando de cantidades excesivas porque tampoco es una gran cantidad a lo que fue la elección federal; sin embargo, sí se tienen que hacer algunos ajustes”.Acción Nacional tiene hasta marzo de 2020 para completar la liquidación de la deuda a una institución bancaria; sin embargo, aseguran que van adelantados en el pago de la misma.Para el ejercicio 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó al PAN 926 millones 691 mil 593 pesos, por conceptos de Actividades Ordinarias, Actividades Específicas, Franquicia Postal y Franquicia Telegráfica. De esa cantidad, el blanquiazul ha gastado hasta el momento 78 millones 768 mil 130 pesos por concepto de servicios personales, servicios generales, materiales, suministros y actividades específicas.Lo anterior se refiere a las erogaciones por sueldos y salarios, con prestaciones e impuestos desembolsados, y pagos a proveedores de servicios. En tanto, el rubro de servicios generales se refiere a todos los gastos para la operación del CEN, incluidos mantenimiento, servicios, prediales, contribuciones locales, compra de insumos, viáticos, entre otros.Las actividades específicas, es un rubro de gasto obligado por ley, que asciende al tres por ciento del presupuesto anual y generalmente se destina a investigaciones, estudios académicos, capacitación y formación.Adicionalmente, la nómina del partido asciende a seis millones 805 mil 371 pesos, correspondientes a 207 empleados contratados por el blanquiazul al momento de la consulta.El instituto político detalló que en 2018 el partido despidió a 12 personas y en 2019 ya son tres, principalmente por término de contrato o cambio de administración; sin embargo, no se prevén más bajas este año, aunque sí más ajustes para optimizar el gasto.