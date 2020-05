PAN denunciará a López-Gatell por violencia política de género contra senadora

Escuchar Nota

.@HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino.



Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos.



Aquí su respuesta: pic.twitter.com/J5BrsNjNeD — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) May 27, 2020

“No quieren hacer pruebas y quieren tomar decisiones de abrir lugares sin tener pruebas y esto es lo que te hace manejar muy malas decisiones; si no tienes la información correcta estás tomando malas decisiones”, dijo.

“Me parece que él no conoce lo que es la violencia política de género; no es posible que por una profesión, si no tengo su profesión entonces no merezco su respuesta, si no tengo la profesión que él quisiera entonces no puedo cuestionarle de salud”, criticó Reynoso Sánchez.

La Senadora Alejandra Noemi Reynoso Sánchez criticó al Subsecretario por ofenderla e ignorar sus preguntas argumentando que no es una experta en salud.El Coordinador del Partido de Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González, informó que presentarán una denuncia contra el Subsecrtario de Salud y Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, porque, dijo, ejerció violencia política de género contra la Senadora Alejandra Reynoso, quien cuestionó al titular durante su comparecencia ante legisladores.“Fue sumamente misógino, hubo violencia política hacia una de nuestras senadoras lo cual, por supuesto, no lo vamos a permitir, y buscaremos medios para poder decir nuestra molestia, nuestra inconformidad, ante la forma en la que él nombró a una de nuestras senadoras”, expuso el titular por medio de una conferencia de prensa virtual.Por su parte, la Senadora Alejandra Noemi Reynoso Sánchez detalló que el Subsecretario se dedicó a ofenderla al afirmar que por su profesión, no era una experta en temas de salud.Además,“Es una demostración más de la misoginia, del machismo que acompaña por las mañanas, por las tardes y por las noches cada vez que se expresan frente a una mujer”, expresó.