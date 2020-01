PAN entrega iniciativa para bajar el precio de la gasolina

Morena prometió en campaña eliminar los gasolinazos. Tienen el Gobierno y la mayoría en el Congreso, y no han cumplido.



¿Cuál es su pretexto?



En @AccionNacional sí cumplimos. Hoy propusimos una iniciativa para eliminar el IEPS y así bajar los costos. https://t.co/C9mFr8AvvD — Marko Cortés (@MarkoCortes) 8 de enero de 2020

El Partido Acción Nacional(IEPS), a fin de dinamizar la economía y revertir los efectos perjudiciales de la reforma fiscal aprobada en 2013, en beneficio de las familias mexicanas.Así lo dio a conocer el presidente nacional del PAN,, en respaldo a los legisladores de Acción Nacional que trabajan para que de una vez por todas, se acaben en México los gasolinazos.Esto a pesar de que el mismo López Obrador en enero de 2017 aseguró en un mensaje que presentarían un punto de acuerdo para eliminar el IEPS en gasolinas y de una iniciativa de quien fuera coordinadora de los diputados de Morena, hoy secretaria de Energía, lo cual hasta este momento no ha ocurrido.Esperamos, dijo el dirigente de Acción Nacional, queAgregó queo, con el objetivo de eliminar de una vez por todas los “gasolinazos” que lamentablemente se mantienen con el gobierno de Morena encabezado por López Obrador, el cual los disfraza como ajustes a los precios de los combustibles con base a la inflación.El dirigente Nacional destacó que el PAN busca apoyary el desarrollo económico del país, que ha provocado la caída en la venta y producción de diversos sectores a nivel nacional, como el automotriz.“Morena ha rechazado nuestras iniciativas siendo que este impuesto funciona como despresurizador de las finanzas públicas en un contexto de baja recaudación de otros, pues de enero a septiembre de 2019 se recaudaron ingresos adicionales por gasolinas un monto de 15 mil 781 millones de pesos”, señaló.Marko Cortés exigió al Presidente de la República, de bajar el precio de las gasolinas, porque hasta el momento no solo no ha disminuido sino que al contrario ha subido su precio., es decir, unen lo que va de la administración. Si se compara el precio de 2012, donde la gasolina costaba 10.92 con 2018, no cabe la menor duda que ha habido gasolinazos de manera constante y desmesurada.De ahí, el presidente nacional panista pidió al gobierno, a Morena y a los legisladores corregir el rumbo en materia fiscal, para generar un esquema eficiente y en beneficio de los ciudadanos; que reduzca el costo de los insumos para el trabajo, se generen empleos, que a las familias les alcance para más y se incremente la productividad del país.