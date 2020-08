PAN expulsará a funcionario que recibe fajos de billetes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras la revelación de un video en el que políticos presuntamente realizan actos de corrupción, Marko Cortés, el líder nacional del PAN, anunció que “de confirmarse que se trata de militantes del PAN se procederá a su inmediata expulsión, porque la corrupción solo se combate eficazmente cuando se castiga a los responsables”.



El mensaje va dirigido a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien aparece en un video recibiendo fajos de billetes, de supuestos sobornos en el caso Lozoya.



Marko Cortés detalló que la revelación del video y el uso del caso de Emilio Lozoya es un objetivo electoral para dañar al blanquiazul .



Hasta ayer, el video en el que se aprecia a Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico del Senado, y que se ha relacionado con el caso los sobornos pagados por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no había sido presentado como prueba ante la Fiscalía General de la República (FGR).