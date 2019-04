PAN impugnará creación de nuevos partidos

El Diputado panista, Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, anunció que su partido habrá de impugnar la creación del Partido Unidos, impulsado por el hijo del ex Gobernador Humberto Moreira, así como del Partido de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez."Lo peor de Coahuila en materia política, me refiero a los Moreira, pues busca seguir vigente, desde luego que vamos a impugnar la creación de estos dos partidos moreiristas, satélites del PRI, porque sabemos que es una realidad", manifestó.El legislador de Acción Nacional señaló que durante los gobiernos estatales de Humberto y Rubén Moreira es cuando surgieron en realidad los partidos aliados del PRI."Esa famosa chiquillada como se le conoce ha traído graves perjuicios a Coahuila porque lo que buscan es dividir el voto, estos dos nuevos partidos son cómplices del PRI en el estado", manifestó."El PRIEC, no el IEPC, nuevamente le da la espalda a los coahuilenses al pretender repartir el dinero público a estos dos nuevos partidos, está reviviendo muertos vivientes en Coahuila y pues habremos de llegar hasta las últimas consecuencias".Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del ex Gobernador de Coahuila, dijo hoy tras la aprobación del Partido Unidos por parte del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que su padre podría participar como candidato a Diputado en las elecciones del próximo año.En sesión ordinaria, el Consejo General del IEC avaló también la creación del Partido de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez, organización que repite nombre, siglas, colores y dirigencia del partido que perdió su registro luego de la elección del 2017 y que dejó un adeudo de 3.7 millones de pesos en multas ante el INE."Vamos a impugnar a efecto de revocar esta lamentable decisión que atenta directamente en contra de la democracia de Coahuila", añadió Torres Cofiño."Con esta nueva chiquillada lo que está buscando el PRI es dividir el voto en las próximas elecciones".