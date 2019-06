PAN llama a AMLO a ‘reconocer errores’ en su gobierno

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados Juan Carlos Romero Hicks afirmó que a un año de haber ganado las elecciones, el ejecutivo federal puede aceptar y corregir “los graves errores cometidos” y evitar que su gestión sea otro sexenio perdido como en la década de los setenta y ochenta, informó La Razón “El combate a la corrupción y la impunidad sólo aparecen en los discursos, ya que en la práctica las asignaciones directas y el perdón al pasado son una realidad. Incluso la austeridad mal entendida y el combate a corruptelas lo único que ha generado es escasez, desempleo y afectación a las familias y la niñez mexicana”, subrayó.En un comunicado, subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos caminos, “reconocer errores, aceptar que los problemas en el país han crecido y comprometerse a rectificar o tomar la salida fácil y populista de no admitir que las cosas están muy mal y presumir un mundo irreal”.“A un año del innegable triunfo de (López Obrador) en las urnas, no podemos ir del me canso ganso, al juego del avestruz, que prefiere no mirar la realidad”, enfatizó.El líder del blanquiazul subrayó que a lo largo de más seis meses de su gobierno, el ejecutivo federal sólo ha mostrado cerrazón frente al respaldo que ha otorgado su partido, “porque en el PAN estamos interesados que le vaya bien a México”.“La disposición del PAN ha estado manifiesta en todo momento, las cámaras de Diputados y Senadores hemos enderezado y mejorado las iniciativas en torno a la Guardia Nacional, a la Reforma Educativa, a la paridad de género y muchos cambios más, pero la cerrazón de una mayoría soberbia y no dialogante han cerrado las puertas”, subrayó.Romero Hicks insistió que este lunes, cuando se cumple un año del triunfo de López Obrador en las urnas, es momento de “hablar con la verdad y rectificar, además de aceptar que la cancelación del aeropuerto internacional fue un muy costoso capricho que hemos empezado a pagar con desconfianza, falta de inversión y menos empleos”.“La pobreza y la desigualdad nunca han podido ser resueltas con medidas asistencialistas que más allá de atender el momento distorsionan la economía y, al final, agravan la crudeza de los que menos tienen”, indicó.