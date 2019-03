PAN no permitirá revocación de mandato: Marko Cortés

"El PAN no va a permitir la revocación de mandato porque lo que pretenden es que en 2021 vaya el Presidente a la boleta y usar todo el aparato del Estado, toda la fuerza y el dinero para tratar de beneficiar a sus candidatos", dijo el dirigente del blanquiazul Marko Cortés.Explicó que la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado no dice que la revocación sería para el término del mandato, sino para la permanencia en la Presidencia, dando como en Venezuela y en Bolivia, un probable primer paso para el intento de perpetuarse en el poder, añadió el dirigente pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no relegirse.Cortés Mendoza destacó que el bloque integrado en el Senado con PRI, MC y PRD “estamos a punto, otra vez de forma organizada… de decirle a la minuta que viene de diputados, que no estamos de acuerdo en el modelo presentado de la revocación de mandato”.En su discurso aseguró que el país vive un panorama incierto y preocupante por las pésimas decisiones económicas del actual gobierno, la amenaza latente de autoritarismo y el intento de perpetuarse en el poder.Calificó a Morena como el peor PRI que Acción Nacional ha tenido que combatir y cuya fuerza se basa en el clientelismo autoritario y antidemocrático de los setentas.En su responsabilidad de contrapeso, el PAN ya no sólo debe señalar lo que se está haciendo mal, sino también debe reconocer con sinceridad que “dejamos de hacer o hicimos mal”.