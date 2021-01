PAN pide a Bartlett explicar uso de datos falsos para explicar el apagón masivo

Escuchar Nota

Las y los senadores de @AccionNacional solicitamos la comparecencia ante el pleno del @senadomexicano del director de la @CFEmx, @ManuelBartlett, para que esclarezca los hechos que provocaron la falla de suministro eléctrico el pasado 28 de diciembre. https://t.co/gGtHOR25Ew — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) January 3, 2021

"Las evidencias son claras en cuanto a la deshonestidad e ilegalidad con la que se conduce a la CFE. El Gobierno de Tamaulipas ha comprobado que nunca emitió la comunicación difundida en dicha conferencia de prensa", reiteró.



.- El grupo parlamentario delinformó que solicitará la comparecencia del director general de la, para que informe por qué utilizó documentos falsos para explicar las causas del mega apagón que afectó a más deIntegrantes de dicha fracción recordaron que el 29 de diciembre pasado, un día después del incidente, el funcionario presentó en conferencia un oficio en el que se explicaba que la causa del incidente era un incendio ocurrido en pastizales en elNo obstante, la existencia del documento fue desmentido por la, que afirmó que desconoce el origen del mismo.Recordaron que la supuesta firma del director de Coordinación con Municipios contenida en ely el número de folio no coincide con la serie institucional.Agregaron que el formato y disposición de los logotipos incorporados en el documento son diferentes a los empleados por la Coordinación Estatal deAdemás, agregaron, el oficio no tiene sellos de despachado y la descripción de hechos es una mentira, ya que Protección Civil no tuvo participación en el incendio del pastizal mencionado y las bitácoras no muestran llamada alguna deen el número de emergencias 911.Ante ello, eladvirtió quedebe explicar por qué la institución a su cargo hace uso deLas ydemandaron ano obstaculizar la comparecencia del titular de la, a fin de que la Cámara alta conozca de primera mano la verdad detrás del megaapagón