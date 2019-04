PAN presenta recurso de amparo contra ternas de la CRE

La bancada del PAN presentó un recurso de amparo indirecto contra las ternas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) enviadas al Senado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que se violó el proceso de votación y de remitir una nueva terna como mandata la ley.El recurso fue interpuesto en la Ciudad de México ante el Poder Judicial y de acuerdo con coordinador Mauricio Kuri, al haberse entregado al juez de distrito, éste determinará qué procede, si se suspende el acto y si el Presidente de la República estaría obligado a presentar una nueva terna, como mandata el artículo 6º de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.“Está contra el procedimiento que está viciado, no tenían el porcentaje necesario cuando se dio; la firma de la senadora creemos que no era la misma, tendrá que revisarlo, no estaba aquí presente. Y por otra parte el presidente no presentó una nueva terna y eso es un fraude a la ley”, refirió Kuri en entrevista.En el caso de la coordinadora del PES, Sasil de León, hizo notar que en materia civil con que ella diga que es su firma basta.Pero en este caso, como hubo afectaciones al procedimiento, será el juez quien determine lo procedente.