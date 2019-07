PAN y PRD piden regreso de AMLO a San Lázaro para Informe

Diputados federales del PAN y del PRD se manifestaron por restablecer la obligación del Ejecutivo de entregar personalmente en el Palacio de San Lázaro su informe anual de gobierno, siempre y cuando sea para celebrar un diálogo republicano entre poderes y no para revivir el llamado “Día del Presidente”.No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó a Milenio que hasta ahora no existe la intención de invitar a Andrés Manuel López Obrador a hacer entrega de su informe el próximo 1 de septiembre ante el Congreso General.“De acuerdo con la ley, el Presidente de la República, el primero de septiembre, tiene que entregar su informe de gobierno; lo puede hacer a través de la Secretaría de Gobernación y es lo que ha ocurrido en los últimos años; no tenemos, hasta el momento, la intención de invitar al presidente aquí a la Cámara de Diputados”, puntualizó.Así, por décimo segundo año, desde 2008 a la fecha, el titular de la Secretaría de Gobernación sería el responsable de presentar el documento ante el Poder Legislativo.En la coyuntura del conflicto poselectoral de 2006, los legisladores del PRD y sus aliados tomaron la tribuna el 1 de septiembre e impidieron al entonces presidente Vicente Fox ingresar al salón de sesiones y dar lectura a su mensaje político en tribuna.Un año después y con base en un acuerdo político, Felipe Calderón entregó su primer informe de gobierno en tribuna en un acto de apenas tres minutos.Posteriormente fue pactada y aprobada por las diversas fuerzas políticas la reforma constitucional que prevé el envío del informe presidencial al Congreso de la Unión, sin considerar ya la asistencia del Ejecutivo.Al respecto, el legislador panista Jorge Luis Preciado, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y PrácticasParlamentarias de la Cámara de Diputados, reconoció que la ceremonia del 1 de septiembre pasó de ser el “Día del Presidente” durante la época hegemónica del PRI a convertirse en “el día para mentarle la madre al mandatario”, por lo cual se decidió suspender la asistencia del Ejecutivo.Sin embargo, dijo, ahora “hay una oposición madura que no se va a prestar a gritos y jaloneos, como lo hacían quienes hoy tienen la mayoría, y creo que el Presidente perfectamente puede venir a la Cámara de Diputados, dar su informe, pero no solamente dar su informe, sino escuchar los posicionamientos de todas las fuerzas políticas para que también él sepa lo que pensamos”.La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez, coincidió en que actualmente existirían condiciones para el regreso del Presidente de la República a San Lázaro, más no para revivir el día de culto a la figura presidencial.“Si hubiera la pretensión que el Presidente pudiera venir al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados, no estaría mal, siempre y cuando lo hiciéramos en un formato que fuera más allá de un informe, un formato en el que pudiéramos discutir los datos que tiene el presidente con los datos que tienen y han expresado organismos, organizaciones, expertos, académicos”, remarcó.Con información de Milenio