PANAM lanza tenis con arte lagunero de Santiago Espericueta

“Tomamos la narrativa Lagunera como discurso porque como norteños y mexicanos nos interesa colaborar para que se visibilice la identidad mexicana, así se integra el pan francés, la fauna y la flora del desierto y esto obviamente les gustó un montón. A ellos les latió esa idea porque PANAM también es una marca mexicana y justo se identifica con lo urbano”.



“Hay gente que no puede comprar marcas mucho más caras pero que buscan un tenis de calidad, los prefieren a ellos, entonces consideraron que tuviera el arte de un lagunero y fue así como empezamos este proyecto. La idea es que fuera una serie de 15 pares, y luego una segunda serie de otros 15, que serán seriados y firmados por el autor. Es una edición limitada y coleccionable”.



“El arte que colocamos es totalmente a mano, se hace con pincel, se utiliza tinta especial de zapatero, además detrás existe un trabajo de investigación para evitar hacerlo con acrílicos o alguna otra tinta que pueda corroer el vinil. Tratamos de respetar el oficio y trabajar de manera artesanal para que no fuera solamente un impreso sobre el tenis sino que fuera algo orgánico en algo funcional que tuviera funcionalidad”.



“Entre los creadores, artistas, artesanos y emprendedores, debemos echarnos la mano y colaborar en proyectos mutuos para que vean la luz los trabajos. En este tiempo debemos manejar el menor egoísmo, poco ego para poder adaptarnos y ser funcionales. Claro que no es fácil porque no se trata de salir y de vender nomás lo que se te ocurra. La gente siempre va a respetar una idea que sea original y si uno le pone corazón e investiga tendrá valor”.



Los diseños del artista visual, que desde el año de 1962 nació con la visión de dar respuesta a las tendencias mundiales y que a la fecha se ha mantenido en el gusto de los mexicanos por su calidad y costo.por lo cual sobre una superficie blanca ha plasmado la flora y fauna del desierto, pero también elementos culinarios como el clásico pan francés, que forma parte de la identidad cultural popular al ser piedra angular en los clásicos lonches de adobada.El artista comentó a Milenio que fue hace un mes que representantes de la firma lo contactaron para que les realizará un mural en una de las fachadas de las tiendas ancla que mantienen en Torreón. Este proyecto no se concretó, pero dio paso a un proyecto artesanal que fue llevado a las zapatillas blancas, que sirven como un lienzo para el creador.Sergio Espericueta sabe que hay muchos artistas alrededor del mundo que intervienen tenis, no obstante, él y los representantes de la empresa consideraron que sus diseños estarían ad hoc en el concepto de la firma mexicana que se ha trascendido y que en tiempos del covid-19 ha utilizado su portal de Internet para vender y llevar el calzado hasta la puerta de la casa de sus compradores sin coste alguno.Paralelo a este trabajo,. A pesar de la pandemia,y costos accesibles en sus productos, pensando en la clase obrera y los estudiantes.Esta afirmación no se sujeta sólo a un concepto de mercancía pues se sabe que en la década de los noventa con la invasión de grandes marcas y las mercancías importadas desde el oriente, muchas empresas nacionales tendieron a decrecer o desaparecer. Es por ello que den la república mexicana, elegida por diferentes referentes de tribus urbanas y por su espíritu 100 por ciento nacionalista. Es así como el discurso de Santiago Espericueta se encuentra con el de la firma., con el trabajo del artista el producto aumenta de valor. Aun así, esto no se considera oneroso si se piensa que otras marcas pueden vender su calzado hasta tres veces más caro siendo un trabajo que se sujeta únicamente a los estándares de calidad en una línea de producción masiva.y diversificar su trabajo y aunque resulta sumamente difícil, él incursionó en medios digitales debido a que su taller de gráfica se encuentra de momento cerrado y las actividades masivas quedaron suspendidas, por lo cual se canceló para él la creación de un mural en un festival nacional de arte.