Pandemia de coronavirus dejará a 3 millones sin empleo en México

“Entre 500 mil y 600 mil empleos se van a perder en la informalidad, dado que muchos micronegocios dependen de sus ventas al sector formal”, anticipó.



“Es momento de que actúe el gobierno en sus tres niveles, porque el confinamiento va a generar un daño al mercado laboral que involucrará a millones de personas”, comentó De la Cruz en entrevista.



El Gran, tanto en el sector formal como en el informal, y será el mayor volumen de desocupados en la historia del país, de acuerdo con cálculos basados a partir de los recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI).Esta situaciónen México.El organismo internacional anticipa quede la fuerza laboral del país durante 2020.Esta tasa, considerando que la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 57 millones en 2019, la cual sube cada año a consecuencia del crecimiento demográfico y las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De confirmarse este escenario,y además significará un millón de personas más que el año pasado.cuando entonces se contabilizaron 2.6 millones de mexicanos sin empleo. Ese año, la economía se recuperaba de una recesión de 5.3% en 2009, por la crisis hipotecaria que se desató en la Unión Americana.Durante 2020,, hace 90 años.que se estiman para este añoA consecuencia de El Gran Confinamiento ya se perdieron 347 mil puestos de trabajo formales entre el 13 de marzo y 6 de abril, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).Hace unos días, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que entre 800 mil y un millón de personas se quedarán sin empleo este año si no hay medidas ambiciosas por parte del gobierno ante la contingencia económica.La Confederación Patronal de la República Mexicana (formales.Sin embargo, seis de cada 10 mexicanos que están ocupados en el país laboran en negocios informales o sin un vínculo reconocido, los cuales sumaron 31.3 millones de personas el año pasado, de acuerdo con datos del Inegi.El Gran Confinamiento también va a dejar sin empleo a miles de personas en la informalidad, porque este sector depende del funcionamiento de la economía formal, advirtió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).Desde su punto de vista, El Gran Confinamiento no solamente va a frenar los planes de las empresas, sino que provocará la quiebra de varias de ellas y la pérdida de muchos puestos de trabajo.Para el especialista,, cuya mayoría en un principio buscará subsistir con trabajos honestos, pero mal remunerados. Sin embargo, añadió, la pobreza es una condición que incentiva a algunas personas a migrar o incluso a cometer actividades ilegales.