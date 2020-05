‘Pandemia de la hambruna’  hiere a hogares de Monclova

Escuchar Nota

“Ya tenemos desde que inició la pandemia que muchos de nosotros no encontramos trabajo”, comentó Juan Antonio Salazar, habitante de este marginado sector ubicado al oriente de Monclova.

“Trabajo dos o tres días nada más, si salen 100 ó 200 pesos, son para mis niñas, pero ahorita con lo de la enfermedad que anda, nadie nos da trabajo, no nos dejan entrar a sus casas y no sacamos dinero”, dijo el padre de cuatro menores de edad.

“Nos hace falta luz, no tenemos, en estos jacalitos nos llovemos todos, lo poquito que tenemos se nos moja, mis hijos duermen en la poca cama que tenemos o en las maderas, si compramos alguna cosita no les damos de comer a los niños, pero mis hijos no saben si hay o no hay y les tenemos que dar primero a ellos”.

“Estamos sin trabajo y sin comida”, fue el clamor que lanzaron habitantes de la, quea raíz de la pandemia del coronavirus.Salazar, es un padre de familia sin trabajo fijo, que atraviesa por una difícil situación para llevar el sustento a su hogar, se dedica a limpiar terrenos y patios, así como a realizar trabajos de pintura en los domicilios, peroEn la Ampliación 21 de Marzo se vive la peor parte de la pandemia.No salen porque simplemente no hay trabajo. La cuarentena ha dejado desempleo y dolor, el futuro es incierto para quienes como ellos viven al día.Para poder sobrevivir, los vecinos de este sector han optado por intercambiar entre ellos despensa: “Hay veces que uno tiene sopa y el otro consomé, nos lo intercambiamos, nos compartimos el garrafón de agua”, explicó.En este sector, la mayor parte de las personas que habitan en el sector no cuenta con empleo formal, unos son lavacoches, otros boleros, algunos albañiles, por lo que la mayor parte de las familias de este sector sufren una situación similar a la de Juan Antonio, debido al escaso trabajo que tienen por la pandemia provocada por el coronavirus.Elen esta colonia llega mediante una toma comunitaria, por lo cual l, lo que pone en riesgo la salud de los vecinos en esta pandemia.Juan Salazar comentó quepara cubrir las necesidades de las familias del sector, “la ayuda del gobierno llega muy poco para nosotros”, dijo Salazar.Por su cuenta, Johana Aurora Nieto Gutiérrez, también vecina de esta colonia, dice que a pesar de la contingencia sanitaria, para poder sobrevivir, de esta forma es como sacan algo de dinero para poder sobrevivir.Johana Aurora reveló que actualmente por la pandemia del coronavirus el trabajo es poco y la ayuda escasa: “Nos llega de vez en cuando una despensa, a veces muchos vecinos no alcanzamos porque traen pocas para acá”.Por este motivo explicó que desde que inició la contingencia de coronavirus, la situación se tornó más divicil para ellos debido a que