Pandemia dispara violencia familiar y discriminación: SCJN

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que durante la pandemia se ha exacerbado "la violencia intrafamiliar, el machismo, el racismo y la discriminación".Por ello dijo que será trascendente la labor de jueces y de “los órganos políticos, los poderes legislativos y ejecutivos" para combatir estas situaciones que afectan a “los olvidados de México”.“No podremos ser un país libre mientras haya gente que no tenga lo indispensable para vivir; no podemos ser una nación libre mientras las mujeres sean discriminadas y no haya igualdad y paridad de género… no podemos ser un país libre mientras haya feminicidios y violencia de género, no podremos ser una nación libre mientras se siga discriminando a los pueblos indígenas o se siga discriminando por el color de la piel", aseveró.Zaldívar, expuso que la pandemia hace que los jueces redoblen su compromiso con los grupos más vulnerables, desprotegidos, discriminados, marginados y olvidados.“Requerimos ser parte de una transformación de la sociedad mexicana que nos permita avanzar hacia un país más justo, más igualitario, en el que todos los mexicanos y todas las mexicanas podamos vivir en armonía y en paz y podamos encontrar puntos de encuentro en nuestras diferencias a través de un diálogo constructivo”, indicó.Ante jueces de todo el país, en videoconferencia, llamó a garantizar los derechos humanos y la protección que otorga a los ciudadanos la Constitución.Como parte de las actividades de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), llamó a mantener vigentes las garantías individuales como pilar de la justicia.Con información de Excélsior