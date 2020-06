Pandemia, ‘la peor parte es lo que viene’: Chema Morales

Escuchar Nota

“Estamos en un momento crítico en la pandemia, que obliga a que tomemos todas las precauciones necesarias de sana distancia, el uso de cubrebocas y obviamente no salir si no es necesario. Soy enfático en ese tema, todavía no pasa lo peor, lo hemos visto en los últimos días, las estadísticas así lo indican, todavía no llegamos al punto máximo de esta curva”.

“Es la parte que tenemos que seguir reforzando y es la parte donde le pedimos a la gente que sea corresponsable, aquí todavía no salimos del problema. El virus está y tenemos que ser corresponsables. Obviamente es imposible para un municipio andar cuidando familia por familia, colonia por colonia”.

“Lo que opinan los expertos es que la peor parte es lo que viene. Entonces no hemos salido, ni mucho menos de esto, teníamos que reactivar la economía, se hizo de una forma ordenada, pero lo que viene es apelar a la responsabilidad de las personas”, enfatizó.

Ante el descuido de familias que salen a la calle sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia, el alcalde José María Morales aclaró que la reactivación es económica, más no social.Por eso, añadió, la gente tiene que ser muy consciente de tener lospara poder salir delante de esto.Sin embargo, en las colonias se observan a personas, incluso“Aquí a lo que se apela es a la responsabilidad de las personas y decirles que la parte crítica apenas la estamos viviendo, yo creo que los números así lo indican y lo mejor que podemos hacer en estos momentos es mantener la sana distancia, quedarnos en casa, lavarnos las manos y si tenemos que salir, utilizar el cubrebocas, es muy importante utilizarlo”.que aún no llega el pico de la pandemia, de ahí la importancia de no descuidar las medidas de sanidad.