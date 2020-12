Pandemia les vale a paisanos

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Los filtros sanitarios que se implementaron desde el jueves por parte de las autoridades mexicanas, así como las revisiones en el lado americano, provocaron que se formaran largas filas de automovilistas que viajaban con destino a México, las cuales se extendieron a más de cinco kilómetros de los puentes internacionales.



A pesar de la situación que se vive actualmente por el coronavirus y en medio de la pandemia, miles de familias que decidieron viajar a México para disfrutar de esta temporada con sus seres queridos, lo que ocasionó largas filas de vehículos, de las cuales no se tiene antecedentes en esta frontera, por ello las personas esperaron hasta ocho horas para ingresar a territorio mexicano.



Durante el sábado, las hileras de los automóviles que buscaban llegar a Piedras Negras por el puente internacional número 1 se extendieron aproximadamente hasta el Hospital Regional Fort Duncan sobre la carretera 57, mientras que por el Loop 480 con dirección al cruce número dos de esta frontera, la fila de vehículos se observó a poca distancia de la intersección con la carretera 277 rumbo a Carrizo Springs.



Todo esto provocó también gran caos vehicular en el centro de la ciudad de Eagle Pass por calles principales como Main, Garrison y otras, donde fue necesaria la presencia de oficiales del Departamento de Policía de Eagle Pass, quienes dieron vialidad y agilizaron el tráfico en este sector.





Abarrotan la garita



Cientos de vehículos de paisanos mantienen abarrotada la garita del kilómetro 57, donde tienen que hacer los trámites para el internamiento de sus vehículos.



A pesar de los llamados que han hecho las autoridades para que los paisanos no vengan a México durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, los mexicanos que residen en Estados Unidos no los han tomado en cuenta y durante los últimos días se ha incrementado de manera considerable el número de vehículos que se internan por las fronteras coahuilenses.



Los viajeros tienen que permanecer horas en las filas que se hacen para cruzar a México y cuando ya han librado este cruce, duran otras tantas horas para hacer el trámite de internamiento de los vehículos que se realiza en la garita del kilómetro 57.