Pandemia modificó patrones de consumo en internet

“Tanto algunos dispositivos como algunas aplicaciones se utilizarán más, porque este confinamiento alteró tanto las prácticas de producción, distribución, circulación, recepción y utilización de las tecnologías digitales, el uso de plataformas y aplicaciones”, expresó.



“Personas que no estaban conectadas, se conectaron, personas que no sabían utilizar algunas aplicaciones, entre ellos, los profesores universitarios que no sabían usarlos o no estaban habituados a dar clases en linea, tuvieron que hacerlo”, señaló.



de pornografía, contenidos y aplicaciones en internet, así como “una alfabetización digital” para quienes no querían usar las nuevas tecnologías, consideró Juan Soto Ramírez, profesor titular y experto en Social Media y Hootsuite, por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM).Soto Ramírez señaló quecomo Whats App, Instagram, Facebook, Youtube, y TiK Tok, además de las búsquedas de pornografía en sitios como Pornhub, portal que desde el inicio de la pandemia a nivel mundial abrió al público su cuenta premium.El académico señaló que. Las mujeres mexicanas representaron el 36% y los varones el 64%, un aumento del 5% en comparación del 2018 y se prevé que incremente en 2021 tras el confinamiento por el virus.En cuanto, y las búsquedas principales son por relaciones lésbicas.Soto Ramírez indicó que incrementó el uso del teléfono celular en un 76%, el uso de las computadoras portátiles en un 45%, computadoras de escritorio 32% y de tabletas en un 22%.También dijo que hubo incremento en el consumo vía streaming del 34% y contrariamente a lo que podía suponer, la utilización de videojuegos solo fue de 17%, por lo que consideró que “el uso de consolas a diferencia de otros dispositivos, si tienen un carácter escapista, que hace contrapeso a los mundos laborales”.Juan Soto Ramírez consideró como un nuevo fenómeno la “alfabetización digital” durante el confinamiento, pues personas que rehuían al uso de las tecnologías tuvieron que adaptarse.Sin embargo, el aumento del consumo de aplicaciones no representa una mejoría en el sector laboral. El investigador señaló que los jóvenes son quienes pierden, porque se tienen que auto emplear en plataformas de entregas rápidas de productos y alimentos, que tienen un sistema de depredación muy efectivo, porque precarizan la condición laboral de sus trabajadores, y si se accidentan o contagian de Covid, no tienen prestaciones.