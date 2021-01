¿Pandemia o cambio climático? El día que Stephen Hawking alertó sobre el fin de la humanidad

Escuchar Nota

“Estar más preocupado, a largo plazo, por la biología que por las armas nucleares”, declaró el especialista.

“Estamos cerca del punto de inflexión en el que el calentamiento global se vuelve irreversible. La acción de Trump –al retirarse del Acuerdo de París– podría llevar a la Tierra al límite, a convertirse en Venus, con una temperatura de 250 grados y lloviendo ácido sulfúrico”, señaló el científico a la BBC en 2016.

, uno de los científicos más influyentes del siglo XX, quien nació un 8 de enero de 1942 y que enfrentó una enfermedad degenerativa la cual le impedía moverse y hablar con normalidad, tuvo varias teorías sobre la humanidad. Incluso habló de unaque podría acabar con la humanidad. ¿Predijo el? Te contamos lo que sabemos.falleció el 14 de marzo de 2018. Sin embargo, debido a laporsus investigaciones se han retomado, pues al parecer están más vigentes que nunca.El científico escribió sobre los misterios del espacio, tiempo y los agujeros negros. Sobre ello, tuvo un éxito rotundo con su libro Breve Historia del Tiempo.A lo largo de su carrera,hizo importantes predicciones desde la visión científica. En octubre de 2001, Hawking expresó en una entrevista para The Daily Telegraph que sería un virus y no una bomba atómica la que podría cambiar el rumbo de la humanidad, acabar con la población de la Tierra.El peligro “es que, accidental o voluntariamente, se cree un virus que destruya a la”, comunicó en entrevista Hawking en aquel momento.Sin embargo, no sólo los virus alertaban a Hawking, pues también advirtió sobre el, señalándolo como una amenaza latente para la vida en la Tierra.: De acuerdo con Hawking, la Inteligencia Artificial será “crucial para el futuro de nuestra civilización y nuestra especie… podría significar el fin de la raza humana”. Los robots podrían “llegar a tomar el control y rediseñar a sí mismos para derrotar a los humanos”.Planeta: Hawking predijo que la Tierra podría convertirse en una bola de fuego, dijo en una teleconferencia en Lisboa. “Será el fin de la Tierra como planeta habitable… se convertirá en una bola de fuego”, hablando sobre el cambio climático.Las: Según Hawking, pueden surgircada vez más agresivos que terminen con la vida y que “las nuevasserán cada vez más difíciles de asimilar para los seres humanos”.Las: explicó que éstas podrían completar la destrucción del planeta. Escribió en su libro "Pequeñas respuestas a grandes preguntas" que estaba preocupado por una guerra nuclear.Lospara el científico siempre hay posibilidad de una invasión alienígena. Jamás descartó la presencia de otras especies en el Universo.