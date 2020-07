Pandemia perjudica a pulgueros en EP

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La crítica situación por la que atraviesa el comercio formal, afectó totalmente al informal o mejor conocido como las ‘pulgas’, pues desde que reabrieron hace casi 2 meses, no han tenido ventas y ahora prevén que como siguen las cosas por la pandemia, ya no se instalarán el próximo lunes.



Así lo dio a conocer la propietaria de uno de los dos negocios que se hallaban este viernes instalados a un costado del puente 1, aseguró que esto va de mal en peor, dejando en claro que si no cruzan los compradores mexicanos las ventas no podrán levantarse jamás.



Durante el tiempo que estuvo trabajando dijo que únicamente pudo vender 10 dólares y aunque por ahora no les están cobrando los espacios dice que no les alcanza para nada.



Cabe señalar que como ha sido todos estos meses, las tiendas del centro permanecen solas con nula actividad.