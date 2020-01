Pandilleros pintan y destruyen espacios públicos en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Pandilleros de laen Ramos Arizpe destruyeron no solo una, sino que también“La Mona”, “Chilango, “Rango”, “El Toto”, “El Ranchuco” “Los Mariguanos” y “El Tepito” son algunos de losque tiene la mayor parte de su cerca dañada. Incluso, los autores del ilícito trataron de desprender una portería y no pudieron porque su intención era vender los tubos como fierro viejo.A los autores de los destrozos poco les importo que el Cabildo haya aprobado a finales del año anterior la aplicación deen el municipio.En un recorrido realizado por el lugar se detecto que solo la cancha de pasto artificial no presente deterioros, porque todo lo demás. También junto a este inmueble hay un espacio público donde se juega basquetbol y los tableros están destruidos.Algunos habitantes decidieron hablar sobre los hechos en forma anónima porque no quieren problemas con los vagos no solo de su sector sino también por losDos amas de casa y un jefe de familia del sector coincidieron en que los rondines de vigilancia de la Policía Municipal deben ser con mayor frecuencia durante noche porque es cuando losAsimismo, los vecinos de esta colonia expusieron que las autoridades municipales están informadas de los hechos y solo esperan que acudan al área para que realicen una valoración total de los daños registrados.