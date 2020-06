Paola Durante habla de lo difícil que fue para su hija ‘salir del clóset’

Escuchar Nota

“Yo quiero ser abuela. Ella puede tener gemelos, su papá es gemelo y mi mamá era gemela. Me dijo que hasta escogieron al papá, me dijo que tiene que ser bien guapo para que su hijo salga guapo.



Mediante una entrevista con Ventaneando, la cantantepues su hija pertenece a dicho grupo, además de decir que espera ser abuela algún día.Paola se sinceró para el programa de TV Azteca, y habló sobre el apoyo que le da a su hija Stefanie después de revelar que es bisexual y fuera atacada en redes sociales.Recuerdo cuando me dijo 'ma llevo mi pareja para presentártela', corrí y me escondí en el baño. Pensé qué le voy a decir o cómo, uno no está preparado como papá.Además contó que su hija se casará hasta el siguiente año por la situación del Covid-19. Reveló que será un poco rara porque llevarán ropa medieval y que ambas van a ir de vestido.