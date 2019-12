Paola fue despedida por denunciar acoso sexual por parte de su jefe

Edomex.- Paola Bárcenas, quien trabajó durante 20 años como personal administrativo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), denunció acoso sexual por parte de su jefe y perdió su trabajo.





Según la ex empleada de la UAEM, trabajó como secretaria en la Dirección de Recursos Materiales durante 20 años y desde junio de este año comenzó a sufrir presunto hostigamiento y acoso sexual por parte de su jefe, José Saturnino Pérez.





Me encontraba en el camión, me perseguía, después de dejar a mi hijo me lo encontraba en el camión y me estuvo acosando", dijo la ex empleada.





La mujer intentó quejarse con sus jefes directos sobre el acoso que sufría, en el cual el sujeto presuntamente le ofrecía mejores condiciones laborales a cambio de favores sexuales a los que nunca accedió, pero no le hicieron caso.





"Mis años de trabajo se fueron a la basura, quedé desempleada, un día me encerraron cinco servidores públicos y me empezaron a decir que tenía que declarar en contra de otros compañeros por irregularidades y yo les dije que no podía hacer eso porque no me constaba", relató Paola Bárcenas.





"Pero como no quise, me suspendieron 30 días, pero me dijeron que me llevara todas mis cosas de una vez".





Por los hechos, la mujer interpuso las denuncias laborales y penales correspondientes, sin embargo no ha tenido avances en el proceso y aseguró que cuando intentó acudir a la Coordinación de Equidad de Género y a la Dirección de Derechos Universitarios para denunciar el caso le dijeron que al ser personal administrativo no podían ayudarla.





La falta de atención a problemas de acoso y violencia contra mujeres dentro de la institución fue una de las principales denuncias de los colectivos feministas durante la reunión que tuvieron este viernes con el Rector tras el feminicidio de Sonia Pérez, docente de danza de la institución que fue estrangulada en el Teatro de los Jaguares.