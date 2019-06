Papá e hija entran a río y desaparecen en Tamaulipas

Una familia de salvadoreños que llegó a Matamoros a buscar el asilo político en los Estados Unidos fueron presas de la desesperación y en su intento por cruzar el Río Bravo, la corriente se llevó al jefe de la familia y a su menor hija.Las autoridades de todos los niveles, así como cuerpos de rescate se dieron a la tarea de implementar un operativo para la búsqueda de Óscar Alberto Martínez Ramírez de 25 años y de Valeria Martínez Ávalos de un año y once meses de nacida.Lamentablemente hasta esta noche no había éxito alguno de su localización.Valeria Vanessa Ávalos de 21 años, esposa y madre de los desaparecidos explicó a la Policía Estatal que tanto ellos como otros familiares habían llegado de El Salvador para pedir asilo político a los Estados Unidos pero que se desesperaron y decidieron cruzar el rio a la altura del nuevo Puente Internacional Matamoros, ubicado en la colonia Jardín.Este domingo a eso de las 18:00 horas se adentraron a las aguas y fue testigo de cómo la corriente se llevó a su hija Valeria por lo que su esposo fue en su rescate hasta que ambos desaparecieron.La esposa fue auxiliada por otro familiar y una vez en la calle comenzaron a pedir auxilio por lo que agentes federales, estatales y Marina arribaron para atenderlos.Protección Civil, así como personal del Instituto Tamaulipeco del Migrante habían advertido desde hace un mes que no intentarán meterse al agua debido a que es época de riego y las compuertas de las presas se abren por lo que la corriente que este lleva abajo es muy fuerte.En municipios como Reynosa, Diaz Ordaz, Miguel Alemán y Nuevo Laredo ya se han cobrado varías vidas.