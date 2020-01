Papá intenta vender a su hija

Ciudad de México.- Una niña de 12 años fue la que presuntamente se intentó vender el pasado viernes en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, esto de acuerdo a testigos, quienes acusan al papá de tenerla tratada y estar apunto de entregarla al comprador, cuya identidad se desconoce.



Fue la madre de la niña quien reportó el caso ante las autoridades municipales y luego ante la Fiscalía General de Justicia.



De acuerdo al relato de los hechos realizado por testigos, la mamá de la niña reportó el caso a unas personas de una cuartería, quienes dieron aviso a las autoridades.



Al estar enterados del caso, policías municipales acudieron al domicilio del hombre acusado, pero no lo encontraron, luego dieron recorridos por diversas calles, y al regresar por segunda ocasión, el hombre y la niña ya estaban allí.



El hombre tenía ropa y diversas pertenencias en su camioneta, por esa razón se sospecha que tras la venta pretendía huir. Fue detenido por violencia familiar y llevado a Barandilla.



Al ser enterados del presunto intento de la venta de la menor de edad, una trabajadora social del DIF se trasladó a la sindicatura de Villa Juárez para dar acompañamiento a las afectadas, informó Theodolita Iribe Ovalles, procuradora del DIF de Navolato.



A la mamá de la menor se le dio acompañamiento para que interpusiera la denuncia ante Ministerio Público y se inició la carpeta de investigación 08-2020 por el delito de tráfico de menores. La funcionaria dijo no tener mayores detalles de este caso porque se encargará la Fiscalía.



En lo que respecta a la mamá de la menor, el DIF le brindará atención psicológica y también se les estará dando seguimiento para determinar si requiere ir a un albergue, a su estado natal o al sitio en donde se sienta segura.



Llamó a los navolatenses a denunciar este tipo de casos porque no se puede permitir que sigan ocurriendo.



Este hecho ocurrió en la colonia ampliación La Primavera, sitio en donde hay una gran cantidad de cuarterías en las que viven familias provenientes de estados del sur.



De acuerdo a testigos, la mamá de la menor es del estado de Oaxaca, casi no habla español y se encuentra en estado de indefensión. Consideran que ella y la niña necesitan ser resguardadas en un albergue porque el hombre es muy violento.



Vecinos de la sindicatura aseguraron que este hombre anteriormente ya vendió a una de sus hijas, por lo que llaman a las titulares del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, del Instituto Sinaloense de las Mujeres y del Centro de Justicia para la Mujer que intervengan en este caso.



Vecinos de Villa Juárez explicaron que la venta de menores sí existe, pero no son denunciados, porque en la mayoría de los casos se trata de usos y costumbres.



El defensor social, Lamberto López López, indicó que los últimos dos meses se ha tenido conocimiento de que se han registrado entre cuatro o cinco casos de compra - venta de menores en el municipio de Navolato, por lo que llama a las autoridades a actuar para prevenir más casos como este.



