Papa lanza estrategia para combatir abusos a menores

El papa Francisco emitió este domingo 8 puntos en los que la Iglesia se centrará para combatir los abusos a menores por parte de religiosos pederastas, en su discurso final tras la cumbre celebrada en el Vaticano, pero que no han convencido a las víctimas.De acuerdo con publicación de Milenio, los ocho puntos que el Vaticano trabajará para evitar el abuso de menores son:1.- La protección de los menores: Consiste en cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la Iglesia.2.- Seriedad impecable: Especifica que la Iglesia no encubrirá ni subestimará cualquier caso y hará todo lo posible para que se haga justicia.3.- Una verdadera purificación: Señala que se debe transformar los errores cometidos para erradicar el flagelo y jamás caer en la trampa de acusar a otros.4.- La formación: Consiste en la exigencia de la selección y de la formación de los candidatos.5.- Reforzar y verificar las directrices de las Conferencias Episcopales: Refiere a la aplicación de parámetros y normas, y señala que ningún abuso debe ser encubierto o infravalorado.6.- Acompañar a las personas abusadas: La Iglesia tiene el deber de ofrecerles todo el apoyo necesario.7.- El mundo digital: Especifica que la protección de menores debe tomar en cuenta las nuevas formas de abuso, como lo es la pornografía infantil, y que en las normas jurídicas vaticanas se eleve la edad inferior a 14 años.8.- El turismo sexual: Refiere la necesidad de la acción represiva judicial y la reinserción de víctimas de esta clase de abuso.Cabe añadir que, ante el aumento de casos de abuso de sacerdotes contra menores, las declaraciones del Papa no han podido convencer a todas las víctimas.