Papa ora por niños que pasan hambre en países en guerra

El Papa Francisco oró hoy los niños que pasan hambre en los países en guerra, como Siria y Sudán del Sur, y recordó que los alimentos no son propiedad privada, durante su Audiencia General de este miércoles en la Plaza de San Pedro de la Santa Sede.El Pontífice continuó este miércoles su catequesis sobre la oración del “Padre Nuestro”, explicando la parte en que presentamos a Dios nuestras necesidades “danos hoy nuestro pan de cada día”, que significa contar con lo necesario para la vida: alimento, agua, casa, medicinas, trabajo.Francisco expresó su preocupación por los padres y madres que van a dormir con el tormento de no tener pan suficiente para sus hijos al día siguiente, los niños que pasan hambre en los países en guerra, donde hay grandes necesidades, según reportes de las agencias de noticias Aci Prensa y Vatican News."Pensemos en los niños hambrientos. Pensemos en los niños que están en países en guerra, los niños hambrientos en Siria, los niños hambrientos en tantos países donde no hay pan, en Sudán del Sur. El pan que el cristiano pide en la oración no es 'mi' pan, estén atentos a esto, sino 'nuestro' pan”, indicó.El Padre Nuestro, explicó el líder de la Iglesia Católica, nos enseña a pedir el pan no solo por sí mismos, sino para toda la fraternidad del mundo. “El alimento no es propiedad privada –metámonos esto en la cabeza– el alimento no es propiedad privada, sino providencia para ser compartida, con la gracia de Dios”.El Obispo de Roma aseguró que “Jesús nunca pasa indiferente a estas peticiones y a estos dolores” y recordó que los Evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro con Jesu?s se da, precisamente, a trave?s de una su?plica, de una necesidad.De este modo, agregó, Jesús no pide invocaciones refinadas, por el contrario, toda la existencia humana, con sus problemas más concretos y cotidianos, puede convertirse en oración. “Jesús nos enseña a pedirle al Padre el pan de cada día. Nos enseña a hacerlo junto a tantos hombres y mujeres”.En este sentido, el Pontífice animó a rezar la oración del Padre Nuestro desde la realidad “no es un ejercicio para ascetas; parte de la realidad, del corazón y la carne de las personas que viven en necesidad, o que comparten la condición de quienes no tienen lo necesario para vivir”.Recordó el pasaje del Evangelio de San Juan que narra la multiplicación de los panes y destacó la generosidad del joven que compartió sus cinco panes y dos peces. “El verdadero milagro realizado por Jesús aquel día no fue tanto la multiplicación, sino el compartir”, reiteró.Al finalizar, Francisco invitó de nuevo a los files a pedir al Sen?or “que no nos haga falta nuestro pan cotidiano, y nos ayude a comprender que este no es una propiedad privada sino, ayudados por su gracia, es providencia para compartir y oportunidad para salir al encuentro de los dema?s, especialmente los pobres y necesitados”.