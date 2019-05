Papa pide rigor y humildad a periodistas contra fake news

El papa Francisco pidió este sábado a los periodistas mantenerse “humildes” y tomarse su tiempo para verificar las informaciones con rigor, para evitar así “vender la comida podrida de la desinformación”.“En una época donde muchos difunden ‘fake news’, la humildad impide vender la comida podrida de la desinformación e invita a ofrecer el buen pan de la verdad”, declaró el papa argentino, que recibió este sábado en el Vaticano a los miembros de la Asociación de la prensa extranjera en Italia."Es necesario “resistir para no publicar una noticia verificada de manera insuficiente”, “no dejarse dominar por la precipitación, buscar detenerse, encontrar el tiempo necesario para comprender”, dijo.El papa, que da regularmente consejos a periodistas, insistió este sábado en “la humildad, piedra angular”, a su entender, del periodismo.La humildad implica ser “conscientes de que a través de un artículo, un tuit, una salida en directo en la televisión o radiofónica, se puede hacer el bien pero también, si no se es vigilante y escrupuloso, el mal”, advirtió.“Una rectificación es siempre necesaria cuando uno se equivoca”, recordó, “sobre todo cuando a través de internet se puede difundir una información falsa al punto de que parezca auténtica”.En una época de “lenguaje violento” y “palabras hostiles”, en particular en las redes sociales, es necesario por otra parte “medir el lenguaje” y recordar que “toda persona tiene su dignidad”.