Papa recibirá a cardenal condenado por silenciar abusos

El cardenal francés Philippe Barbarin, que fue condenado a seis meses de cárcel con suspensión de pena por haber encubierto a un cura pedófilo, será recibido por el papa Francisco el lunes en el Vaticano, informó la diócesis de Lyon.Barbarin, el clérigo francés de mayor rango envuelto en un escándalo de pederastia, había dicho después de su condena la semana pasada que viajaría a Roma para presentar su renuncia al papa.El tribunal correccional de Lyon (este) lo declaró el jueves pasado culpable de no haber denunciado los abusos cometidos por un cura de su diócesis, Bernard Preynat, contra niños boy scouts, entre 1980 y 1991, pese a que una de las víctimas le contó lo sucedido en 2014. Este sacerdote todavía no ha sido juzgado.La defensa del cardenal anunció inmediatamente que apelaría.La condena de Barbarin, de 68 años y arzobispo de Lyon desde 2002 y cardenal desde 2003, desató una gran polémica.Antes que él, dos obispos ya fueron condenados por hechos parecidos en 2001 y 2018 pero, desde hace tres años, el escándalo lionés encarna la crisis de la Iglesia frente a la pederastia.En su veredicto, la corte reprochó al prelado haber “decidido en conciencia” no decir nada a la las autoridades judiciales “para preservar la institución a la que pertenece”.