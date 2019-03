Papa se solidariza con víctimas del ciclón Idai en Africa

El Papa Francisco expresó hoy su solidaridad y cercanía con las víctimas que causó el ciclón Idai el fin de semana a su paso por Mozambique, Zimbabue y Malawi, al término de su Audiencia General de este miércoles en la Plaza de San Pedro.Después de saludar a peregrinos de habla hispana, procedentes de España y América Latina, el Papa expresó su dolor por lo acaecido en los tres países del sureste africano, afectados por intensas lluvias, que han provocado el desbordamiento de ríos, anegando poblaciones enteras y causado cientos de víctimas.“En estos días, grandes inundaciones han sembrado luto y devastación en diferentes regiones de Mozambique, Zimbabue y Malawi. A la querida población expreso mi dolor y mi cercanía”, indicó el Pontífice ante los informes confirmados de más 300 víctimas fatales, aunque se teme que sean más de mil.Confío a las muchas víctimas y a sus familias a la misericordia de Dios, “e imploro consuelo y ayuda a todos los que han sido golpeados por esta calamidad”, agregó el líder de la Iglesia Católica, según reportes de las agencias de noticias Aci Prensa y Vatican News.Durante su Audiencia General, el Obispo de Roma continuó este miércoles su catequesis sobre la oración del “Padre Nuestro”, explicando a los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro de la Santa Sede la invocación “Hágase tu voluntad”.En este sentido, el Papa afirmó que la voluntad de Dios, encarnada en Jesús, es buscar y salvar aquellos que se ha perdido. “Y nosotros, en la oración, pedimos que la búsqueda de Dios llegue a buen fin, que su plan de diseño universal de salvación se cumpla”.“Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de los enemigos, no ha planificado el futuro del mundo de manera indescifrable. Si no comprendemos esto, nos arriesgamos a no entender el sentido de la tercera expresión del Padre Nuestro”, indicó.De hecho, explicó Francisco, la Biblia está llena de expresiones que nos narran la voluntad positiva de Dios ante el mundo, por lo tanto, “al rezar ‘hágase tu voluntad’, no estamos invitados a bajar servilmente la cabeza. Más bien, el Padre Nuestro es la oración de los hijos que conocen el corazón de su padre y están seguros de su designo de amor”.“¡Ay de nosotros sí, pronunciando estas palabras, agachamos la espalda en señal de rendición ante un destino que nos repugna y que no somos capaces de cambiar!”, advirtió.Al contrario, agregó, es una oración llena de ardiente fe en Dios que quiere para nosotros el bien, la vida y la salvación. “Una oración valiente, también combativa, porque en el mundo hay muchas realidades que no están de acuerdo con el plan de Dios”, apuntó.“El Padre Nuestro es una oración que enciende en nosotros el mismo amor de Jesús por la voluntad del Padre, una llama que nos empuja a transformar el mundo con el amor. El cristiano no cree en un hecho ineludible. No hay nada aleatorio en la fe de los cristianos”, dijo.El Pontífice finalizó su catequesis señalando que “Dios, por amor, puede llevarnos a caminar por senderos difíciles, a experimentar heridas y espinas dolorosas, pero jamás nos abandonará”.