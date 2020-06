‘¡Papi, me quiero ir contigo!’, pidió Chelita antes de desaparecer y ser encontrada muerta

Escuchar Nota

“Lupe, la mamá de Karely me mandó un mensaje y me dijo que Erika sabe quién asesinó a Elda Graciela, en la misa que se llevó a cabo platiqué con Karime, la hermana de Karely y dijo que se le aparecía la niña y le pedí a ella que me dijera la verdad, ella inclinó la cabeza y me dijo que sí sabía quién había asesinado a la niña, pero no me podía decir porque su mamá Guadalupe Zamora le iba a echar la culpa a ella, se le veía asustada y lloraba”, mencionó.

“Yo necesito que investiguen a Erika porque siempre se contradijo en sus declaraciones, ella dijo que la niña se fue a una fiesta, sin embargo nunca llegó, también comentó que se quedó dormida y la niña salió, después la mamá de ella doña Elda señaló que su hija se fue a una fiesta dejando en casa a “Chelita” y que a las 23:00 horas fue la última hora que la vio, sin embargo a esa hora murió”, comentó.

“Si no la quería hubiera permitido que la niña se quedara a vivir con nosotros, ella nunca nos dejó tener contacto con ella, “Chelita” nos mandaba inbox y nos pedía que fuéramos por ella, no quería vivir con Erika y no permitía que la niña tuviera acercamiento con nosotros”, señaló la abuelita.

“Yo le decía a “Chelita” que cuando quisiera venir a visitarme, yo iba y le sacaba permiso y para que Erika no se molestara y no desconfiara yo iba por las dos a Castaños y las traía a Nava, aquí conmigo para que pasara una tarde conmigo la niña”, mencionó.

“Erika me comentó que ella no permitió que catearan su casa, la Policía Investigadora no entró a su domicilio a revisar si había evidencias del asesinato de la niña o existía algún objeto, nunca lo permitió, ella me habló y me comentó, pero no se mostraba apurada por la desaparición de la niña ni acongojada”, mencionó.

“Erika tiene la información del asesinato de la niña, ella sabe cómo pasó todo, entre Guadalupe Zamora, Karely y Erika saben cómo sucedieron los hechos, la Fiscalía General del Estado tiene que investigar a estas personas por el asesinato de mi nieta, porque nos dijeron que la niña murió a las 23:00 horas y la abuela señaló que a esa hora fue y la acostó, ¿Entonces, qué ocultan?.

Este martes llegaría a la edad de las ilusiones, mismas que se las arrancaron ely es fecha que no recibe justicia, pues la familia sospecha que hay más personas involucradas.Dos días antes de su desaparición,, la menor de edad le comentó que quería estar con su familia paterna, su padre le comentó que iba a acudir a Castaños para hablar con Erika la madre de Elda, para externarle la petición de su hija.Lamentablemente el sábado 5 de octubre desapareció de la calle Niño Perdido de la colonia Emiliano Zapata,El padre de la menor señaló que su niña le solicitó irse a vivir con él, sin embargo cuando iba a viajar de Piedras Negras a Castaños fue cuando desapareció la menor de edad.Fueron las palabras que la niña le dijo a su padre, sin embargo tenía que pedir permiso en su trabajo para ir por ella, lamentablementeDijo que como pudo se fue de raid a Castaños y el lunes en la mañana acudió a la casa de la mamá de su hija y ella le comentó que no sabía nada de la niña ni conocía a sus amigos.De acuerdo a otras personas, señalaron que a la niña la vieron a las 23:30 horas en las canchas de la colonia, sin embargo a las 23:00 horas la asesinaron.Dijo que cuando le avisaron que la niña había desaparecido, Erika, la madre de “Chelita” era la única que la veía y decía que la observaron en la pulga de la Borja, pero nunca quería acompañar a buscar a la niña.El padre de “Chelita” solicita a la Fiscalía que investigue a Erika, la madre de “Chelita”; Guadalupe Zamora, amiga de Erika y a la hija de Lupe Karely, ellas guardan un secreto de la muerte de “Chelita”.La Fiscalía nunca le ha comentado al padre de familia cómo murió la niña,En una ocasión que se encontraba la familia reunida en una fiesta en la casa de una tía del papá de Elda Graciela, se encontraban bebiendo cerveza y “Chelita” le dice a su papá:¡Papi dame una cerveza, hazle como mi mamá, me da cerveza!La niña siguió platicando: “Mi mamá Erika me lleva a las fiestas y me dice que les dé cerveza a los hombres para que ellos me den dinero y me dice que haga eso contigo”, fueron las palabras de “Chelita”.¿Por eso me buscas para que te dé dinero? Cuestionó el padre de “Chelita” a la niña y ella inclinó su cabeza.Ante esta situación, el padre de familia busca que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo, no hay avances y el caso de los jóvenes desaparecidos en Monterrey de inmediato hicieron justicia, pero el caso de Elda Graciela Obregón Castilleja sigue sin justicia.La mamá de Elda Graciela Obregón Castilleja, pues la agredía físicamente y verbalmente por parecerse físicamente al papá.Begonia Barboza Macías, abuela paterna de “Chelita”, señaló que de acuerdo a las versiones de familiares que viven en Castaños, señalaron que la menor era agredida por Erika porque no la quería, pues era muy parecida a su papá Antonio Obregón.La abuela paterna comentó que Erika, su madre Erika lo impedía.Barboza Macías dijo que le compraba regalos y Erika se los tiraba a la basura, unos días antes que desapareciera la niña, insistió que quería ir a visitarlos, pero le comentaron que tenía que pedir permiso, lamentablemente desapareció el 5 de octubre.Cuando encontraron los restos de la niña, Erika se iba a los bailes a tomar cerveza y a divertirse con sus amigos, en ningún momento mostró tristeza ni congoja por la muerte de “Chelita”.