Paquete Económico 2021 no contempla nuevos impuestos, reitera SHCP

El Paquete Económico 2021 no contempla ningún aumento ni creación de nuevos impuestos, en su caso, únicamente se harán ajustes por inflación, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Respecto a las cuotas de derechos anuales existentes de espectro radioeléctrico, se informó que solo se ajustarán.Hacienda reiteró que la reforma no modifica las tarifas de servicios de telefonía móvil a los consumidores.Finalmente, en materia de economía digital, el programa de simplificación administrativa para plataformas digitales no representa carga fiscal nueva o adicional.Respecto a la pregunta del día de hoy, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, referente a cómo afectaría en la economía familiar y empresarial un supuesto aumento en las tarifas de internet, telefonía móvil y plataformas digitales, correspondiente a la Miscelánea Fiscal 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa lo siguiente.Por otro lado, a sugerencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se incluyeron cuotas para las nuevas bandas que serán licitadas en los próximos años. Las cuotas aprobadas son las más bajas de la LFD y están por debajo del promedio de las referencias internacionales que el Instituto considera, además no se pagarán en 2021, sino 3 años después a partir de que se liciten. La relevancia de introducirlas se debe a que, por ley, no puede haber un bien de la nación que se use y que no esté gravado con derechos.Finalmente, en materia de economía digital hay que recordar que el Programa de Simplificación Administrativa, que entró en vigor el pasado 1 de junio, no representa carga fiscal nueva o adicional.Con información de Noticieros Televisa