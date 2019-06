Paquete explosivo llegó a senadora con ‘nota amable’

La senadora Citlalli Hernández señaló que el artefacto que explotó en su oficina el jueves pasado llegó dos días antes y dijo desconocer quién lo envió.​"El libro llegó con una nota amable sobre mi trabajo. No sabemos quién la envió, no tengo enemigos", dijo en conferencia de prensa y añadió que el artefacto llevaba dos días en su oficina.La legisladora federal agregó que el jueves fue un día normal de trabajo y que abrió el paquete por casualidad, porque ella no suele hacerlo; entonces el artefacto primero lanzó un líquido, lo arrojó y después explotó.Señaló que no descarta cualquier línea de investigación y se consideró una persona honesta, por lo que rechazó la versión de un autoatentado.En tanto, Martí Batres, presidente del Senado, informó que la Fiscalía General de la República ya comenzó una carpeta de investigación al respecto y que se tomarán medidas para proteger a Hernández.