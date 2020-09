Para algunos saltillenses no existe la contingencia por virus

Escuchar Nota

Eso es lo que demuestran habitantes de sectores de Saltillo como la Zona Centro y las colonias Rancho de Peña, Teresitas y Mirasierra, señalados por estudios estadísticos como los que presentanen la Región Sureste.La estadística es producto de los datos recabados por el call center dely la Jurisdicción Sanitaria número 8.Laes la que más contagios arroja, con, sin embargo, la necesidad de buscar empleo o de realizar trámites en oficinas públicas provocan que el sector tenga una gran afluencia de personas y, por tanto, un mayor riesgo de contagio del nuevo coronavirus.Debido a la situación económica por la que atraviesan diversas empresas, los despidos de personal están a la orden del día, por ende, la búsqueda de empleo se ha incrementado y la Alameda Zaragoza es un punto de encuentro obligado para las personas en buscan incorporarse a la vida laboral, lo quePor otro lado, los trámites legales o administrativos no se han podido adaptar al contexto actual, obligando a la gente a acudir a instituciones oficiales.La situación por la que pasa el Centro de la ciudad se torna aúncon la apertura de bares, restaurantes y negocios.En contraste, en el fraccionamiento, los vehículos estacionados afuera de los domicilios indican que la gente se encuentra en sus hogares, en aislamiento, algunos protegiéndose de no ser contagiados y otros a la espera del día en que el virus se marche de sus vidas.En este sector la vida se paralizó, los vecinos ya no salen a hacer ejercicio como era su costumbre, y los padres de familia no pasean con sus hijos al caer el sol, pues losque ha registrado han infundido miedo en sus habitantes.Contrario a esto, al sur de la ciudad, en la la colonia, la vida transcurre con normalidad: la gente sale de sus hogares sin el mínimo cuidado, pese a que en este sector se han detectadodel mortal coronavirus.Lo mismo ocurre en, donde en días en que se instalan mercados ambulantes, grandes y chicos aprovechan para comprar uno que otro antojo o artículos necesarios para el hogar, pero exponiéndose a un contagio, pues en su mayoría no respetan las normas sanitarias.En Mirasierra, la mayoría de los establecimientos que se encuentran en las avenidas principales son de venta de comida. En sus entradas principales algunos colocan gel antibacterial y un letrero sobre el uso obligatorio del cubrebocas, sin embargo, en tiendas grandes seAunque las familias salen de sus viviendas portando cubrebocas, la mayoría lo usa deEs así como transcurre la vida enen los sectores con mayor incidencia de contagios, como si no pasara nada.Con información de Monserrat Rodarte, Saúl Garza y Fernando Gutiérrez