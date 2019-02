Para antes del 12 de marzo votación sobre Brexit: May

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, pospuso para el próximo 12 de marzo la votación en el Parlamento sobre el acuerdo final para la salida del país de la Unión Europea, prevista para finales del próximo mes.El anunció de May lo emitió en el avión que la transportaba al balneario de Sharm el-Sheikh, en Egipto, en donde participará en la primera Cumbre Unión Europea-Liga de los Países Árabes.Señaló que integrantes de su gabinete visitarán Bruselas el próximo martes para continuar con las conversaciones sobre el Brexit. “Como resultado de eso, no traeremos un voto significativo al Parlamento esta semana, pero nos aseguraremos de que eso suceda antes del 12 de marzo”.“Pero todavía está a nuestro alcance salir de la Unión Europea antes del 29 de marzo y eso es lo que planeamos hacer”, indicó, según publicó The Guardian.El opositor Partido Laborista criticó este domingo la nueva fecha para la votación final del Brexit en el Parlamento.El portavoz del Comité laborista para el Brexit, Keir Starmer, dijo que “esta decisión de demorar aún más un voto tan importante es el colmo de la irresponsabilidad”.“Theresa May está agotando el tiempo de manera temeraria en un intento desesperado de obligar a los diputados a elegir entre su acuerdo y ningún acuerdo”, consideró.Starmer añadió que “El Parlamento no puede quedarse quieto y permitir que esto suceda”.El tema de la salida de Reino Unido del bloque comunitario no estará en la agenda oficial en la reunión inaugural de la conferencia UE-Liga Árabe.Sin embargo, se espera que la primera ministra británica celebre reuniones con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, este domingo y con la canciller federal alemana Angela Merkel mañana lunes.