Para Bellas Artes no hubo ‘mala fe’ de las partes en caso de la Bienal Tamayo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de que el premio a Plinio Ávila Márquez, uno de los tres ganadores de la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo, fue retirado porque su obra "Plaza de las Tres culturas" no cumplió con los requisitos del certamen, el Instituto Nacional de Bellas Artes informó que concluyó que “ninguna de las partes actuó de mala fe”.



Plaza de las Tres culturas se había expuesto en 2018 en la muestra México: Pintura Reactiva en el Museo Carrillo Gil. Luego, el artista participó con esa pieza en la Bienal aunque ésta exigía que las obras fueran “inéditas”. La pintura estuvo entre las tres premiadas por el jurado que integraron Taiyana Pimentel, Magali Lara y Carlos Palacios, que había curado la muestra del Carrillo Gil.



Ayer, Bellas Artes respondió a una petición de EL UNIVERSAL que “durante la deliberación para seleccionar a la obra ganadora, en el conjunto de argumentaciones realizadas por el jurado, se perdió de vista que dicha pintura había sido expuesta contradiciendo el requisito de que las obras participantes deben ser inéditas”.



Añadió que realizada esta verificación, el jurado, en apego a lo que marca la convocatoria, determinó el retiro de este premio. Según Bellas Artes, el artista expresó que su participación en este certamen fue sin dolo alguno “al considerar que su obra no había sido publicada ya que no existió catálogo de la exposición en la que participó”, y que estuvo de acuerdo con la determinación del jurado. El jurado decidió otorgar el premio de adquisición a César Córdova por su obra "Carne 2020", él había sido uno de los ganadores de mención honorífica en el certamen.