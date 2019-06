Para despejar dudas sobre Frida, buscan descartar 12 voces

La Fonoteca Nacional acepta que en torno a la grabación de la supuesta voz de Frida Kahlo aún no existe una investigación conclusiva, ya que la única prueba contundente que tienen es la afirmación del locutor Álvaro Gálvez y Fuentes, por ello dos elementos que les permitirían avanzar en la indagación es comparar el audio con la voz de 12 locutoras de la época para descartar que se trata de una de ellas e identificar la fecha en que se grabó, afirmó a La Razón Margarita Sosa, responsable del área de investigación de la institución.“No habíamos hecho una investigación a fondo, tenemos pistas, por eso el llamado fue más en términos de colaborar y aportar, y de ver quién más puede tener información en ese sentido… Necesitamos estudios de acústica forense u otros especializados en reconocimiento de voces, no tenemos la de Frida para compararla, pero lo que sí podemos hacer, y en eso ya hemos aportado, es tener una relación de las actrices de doblaje y locutoras de esa época para que con estos estudios podamos ir comparando y en su caso descartando, es lo único que podemos hacer ahora”, afirmó.“Desde que se presentó se dijo que era la posible voz, quienes crean que no, están en todo su derecho; queremos motivar la investigación y confirmar o no que sea la voz; no habíamos hecho una investigación a fondo, tenemos pistas, lo que queríamos es que nos abrieran las puertas para obtener apoyo”.Dichas personalidades son Alicia Rodríguez, Aurora Alvarado, Carmen Manzano, Carmen Molina, Dolores Muñoz Ledo, Emma Telmo, Evangelina Elizondo, Manola Saavedra, Rita Rey y Rosario Muñoz Ledo, entre otras.Respecto a la polémica que ha generado el anuncio de este hallazgo en el que personalidades como Diego López Rivera han afirmado que no se trata de la voz de la artista, y Mara Romero Kahlo ha señalado que no existen registros de la voz de la pintora, Sosa argumentó que el propósito de dar a conocer la grabación fue “abrir la curiosidad”.“Por supuesto que puede no ser la voz, de Frida Kahlo, quienes crean que no es están en todo su derecho, nosotros lo que queremos es motivar la investigación y confirmar que sea o no la voz. No podemos decir que sí es o no hasta que tengamos los elementos científicos, pero eso nos va a llevar tiempo y no lo podemos hacer nosotros porque no es nuestra vocación, nuestra función es la preservación del patrimonio sonoro”, justificó.Reiteró que la Fonoteca busca que tanto instituciones como investigadores coadyuven a corroborar que en efecto se trata de la voz de la autora de Autorretrato como tehuana, o descartarlo.La grabación presentada por la Fonoteca pasó primero por un proceso de revisión de su estado y, a partir de un análisis organoléptico (revisión visual, escucha y detección de acidez, por ejemplo), se determinó que data de 1955. Aunque en 2009 ya había pasado por un proceso de digitalización, se hizo otro que permitiera brindar mayor información a los especialistas.Después, en el área de tecnología, pasó por un proceso de análisis del espectro mediante un software. Una de las informaciones que arrojó el estudio es que todas las voces que aparecen en la cinta — Dr. Atl, Diego Rivera, Frida Kahlo y Lupe Marín— fueron grabadas en diferentes sitios y fuera de un estudio de grabación.“Llegamos a dos conclusiones, de por qué cambia el espectro, en los años 50 no estaba regulado el voltaje de la CDMX. Por otra parte, también está el hecho de que se grabó con un aparato portátil”, explicó Pável Granados, director de la Fonoteca.“Por supuesto que hace falta una investigación mayor, presentamos el documento para que entre a discusión. Llevo semanas oyendo el audio, lo hemos comparado con otras voces radiofónicas: es una voz más bien neutra, educada. Las que han dicho en las redes las hemos comparado, incluso con Rita Rey, me he dado cuenta que estas actrices tienen mayores recursos dramáticos”, afirmó.